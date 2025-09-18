¡Histórico! Nahuel Guzmán llega a 200 partidos con portería en cero

El histórico arquero de Tigres, Nahuel Guzmán, sumó un nuevo hito en su carrera con los felinos al llegar a 200 partidos sin recibir gol, de un total de 515 encuentros disputados con el club.

La marca llegó este martes en el duelo ante Chivas por la Jornada 1 del Apertura 2025, donde el argentino fue la gran figura tras detener un penalti que aseguró el empate sin anotaciones.

Sumó otro partido sin goles | IMAGO7

A lo largo de su trayectoria, el “Patón” ha tenido rivales en los que su solidez bajo los tres palos se ha hecho notar de manera especial.

Querétaro es el equipo contra el que más veces ha mantenido su arco en cero, con 14 partidos, mientras que en el Clásico Regio frente a Rayados ya suma 10 juegos sin recibir gol, siendo determinante en varios de esos enfrentamientos.

Ha brillado con Tigres | IMAGO7

De esos 200 partidos con portería imbatida, 162 corresponden a la Liga MX (fase regular y Liguilla), consolidando a Guzmán como uno de los porteros más consistentes y emblemáticos en la historia del club y del futbol mexicano.

Con este registro, el arquero argentino sigue escribiendo su nombre en letras doradas en la historia de Tigres.

Sigue ampliando su historia | IMAGO7