Juego entre Chivas y Tigres es suspendido momentáneamente por lluvia

El juego de Jornada 1 tendrá que esperar para llevarse a cabo

Alfredo Olivarez Ramírez

El encuentro pendiente de la Jornada 1 entre Chivas y Tigres fue suspendido momentáneamente debido a la fuerte tormenta que se presentó en las inmediaciones del Estadio Akron.

Lo que inició como una lluvia más en la ciudad de Zapopan fue tomando mayor fuerza, al grado de mandar a la afición a resguardarse en los pasillos del inmueble.

Se inundó el estadio | ALFREDO OLIVARES

Conforme la lluvia fue incrementando su intensidad, el césped del Estadio Akron se comenzó a inundar, teniendo visiblemente zonas con grandes cantidades de agua.

Después de una hora con la lluvia azotando el Estadio Akron, el club Rojiblanco informó a través de sus redes sociales que el encuentro será suspendido momentáneamente. “Debido a las condiciones climatológicas, nuestro partido ante Tigres, correspondiente a la jornada 1, ha sufrido una suspensión momentánea.

Llegó la lluvia | IMAGO7

“A través de nuestras redes sociales los mantendremos actualizados sobre la reanudación de las actividades”, informó el club. Existe una gran posibilidad de que el juego sea suspendido, debido a que Protección Civil detectó a través del radar meteorológico Doppler que se acerca otra lluvia de mayor intensidad por la zona.

El juego está demorado | IMAGO7
