¡De vuelta! Ángel Sepúlveda regresará a la convocatoria de Cruz Azul

El entrenador de La Máquina, Nicolás Larcamón habló sobre la reintegración del 'Cuate' a los entrenamientos

Buenas noticias para Cruz Azul: Ángel Sepúlveda regresará a la convocatoria celeste para el compromiso de este viernes, luego de haberse reincorporado al trabajo grupal a inicios de semana.

Nicolás Larcamón confirmó el regreso de Ángel Sepúlveda 

Ya entrenó, en el inicio de la semana se reincorporó a la par del grupo, lógicamente recuperando la forma física. Es parte de la convocatoria para el partido del viernes como los del resto de la semana”, confirmó Nicolás Larcamón.

Larcamón abre competencia en la delantera de Cruz Azul

El técnico cementero destacó que no existe un delantero titular indiscutible en su esquema y dejó abierta la puerta para ver en acción tanto a Sepúlveda como a Gabriel “Toro” Fernández, quienes podrían compartir la delantera.

Ni siquiera en las otras posiciones podemos hablar de 1 o 2. Lo positivo del trabajo colectivo es que todos saben que nadie se puede relajar porque hay esa validación del recambio que tenemos en varias zonas, lo que nos da la posibilidad de rotación. En el caso de la delantera, Ángel no necesita adaptarse, estará en la convocatoria e incluso hay la posibilidad de que jueguen los dos en cancha”, explicó.

Larcamón añadió que la sociedad ofensiva entre ambos delanteros podría ser una opción real desde el arranque:
“Uno u otro pueden ser socios de ataque, hasta lo que resta de trabajo y planeación. Está la valoración de que jueguen los dos de inicio”.

