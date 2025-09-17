OFICIAL: TAS da veredicto en caso de Pumas vs Dani Alves

El Club Universidad Nacional obtuvo un triunfo en los tribunales internacionales. La institución auriazul informó que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) resolvió a su favor en el litigio que mantenía con el futbolista brasileño Dani Alves, derivado de la rescisión de contrato unilateral por parte de Pumas, ocurrida en 2023.

Dani Álves fue corrido de Pumas por sus problemas legales | IMAGO7

De acuerdo con el comunicado del club, el TAS revocó la decisión de la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA, emitida el 15 de mayo de 2024, la cual originalmente había fijado una indemnización menor en favor de Pumas.

"El TAS resolvió a favor del Club, revocando la decisión del 15 de mayo de 2024 emitida por la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA y dictando una nueva decisión en la que, aparte de confirmar la validez de la rescisión contractual con justa causa ejercida por el Club, condenó al Sr. Alves al pago de una suma mayor a la establecida por la FIFA, por concepto de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a esta institución.", menciona Club Universidad en el comunicado.

La nueva resolución no solo ratifica que el equipo actuó con justa causa al finalizar el vínculo contractual, sino que además ordena al exjugador pagar una suma mayor a la establecida por la FIFA, como indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la institución universitaria.

Pumas pone fin al caso Dani Alves

Con este laudo, Pumas cierra un capítulo que se prolongó por más de un año en tribunales deportivos internacionales. El club destacó que la resolución confirma la validez de sus acciones legales y representa un precedente importante en la defensa de sus intereses contractuales.

Dani Álves 'perdió' la batalla legal ante Pumas | IMAGO7