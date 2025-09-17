Piojo Alvarado se pierde partido ante Tigres; es duda para jugar el fin de semana

Una de las malas noticias que Chivas recibió en el Clásico Nacional fue la lesión que Roberto Alvarado sufrió, la cual lo alejará de las canchas por un tiempo, todavía indefinido de acuerdo a lo que informó el club tapatío.

Piojo Alvarado se pierde partido ante Tigres

En la convocatoria del Rebaño ante los Felinos, el ‘Piojo’ no fue incluido: “Durante El Clásico de México, Roberto Alvarado sufrió un mecanismo lesivo en el tobillo derecho, por lo que tuvo que abandonar la cancha. A su llegada a Guadalajara se le realizaron estudios de imagen. Ante la evolución que ha presentado, se volverán a realizar exámenes para determinar el estado de salud del jugador. Mientras tanto, no estará disponible contra Tigres”, explicó el club.

¿Cuánto tiempo estará fuera el Piojo Alvarado?

De acuerdo a diversos reportes, Alvarado tampoco estará disponible para el duelo del fin de semana frente a Toluca, y se espera que tampoco lo esté para el encuentro ante Necaxa, lo que representará una baja sensible para Gabriel Milito.

Pese a ganar el Clásico Nacional ante América, Chivas deberá administrarse para suplir de manera correcta a uno de sus elementos más importantes en el ataque, especialmente por su desequilibrio y capacidad de hacer daño al rival.

Con esta situación, el cuerpo técnico y la afición rojiblanca estarán atentos a la recuperación del ‘Piojo’, pues su regreso será clave para mantener las aspiraciones de Chivas en la parte alta de la tabla y en la lucha por puestos de Liguilla.

