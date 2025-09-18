¿De regreso a Chivas? Veljko Paunovic no descarta volver algún día al Rebaño

El actual entrenador del Real Oviedo, Veljko Paunovic tuvo una etapa exitosa en la Liga MX, especialmente con Chivas, equipo en el que consiguió llegar a una Final. Además del Rebaño, estuvo con Tigres, su última experiencia en México.

IMAGO7

¿Qué dijo Paunovic sobre Chivas?

La afición del Rebaño recuerda con cariño al estratega serbio, ya que fue el último entrenador en darles una ilusión real con aquella Final, misma que perdieron frente a Tigres. Paunovic confesó el cariño que tiene por el conjunto Rojiblanco y no descarta volver algún día.

“Estoy muy agradecido al futbol mexicano y no descarto que algún día podría volver, pero aquí estoy ahora encantado, en un proyecto que quiero llevar a su máximo y dejaremos las cosas para el futuro”, dijo Paunovic a TUDN.

IMAGO7

Paunovic confiesa que existieron conversaciones con Chivas

Además, el serbio aseguró que existieron pláticas para regresar. “Siempre me he manejado que el futbol me lleve donde me necesite, donde se le antoje, pero desde luego en Chivas lo pasé muy bien, en varias ocasiones antes, cuando estaba sin equipo, hemos tenido conversaciones, pero en el futuro nunca se sabe lo que puede pasar”, señaló Paunovic

Actualmente, Chivas tiene a Gabriel Milito como entrenador, pero el inicio ha sido un poco complicado, ya que los resultados no han sido los mejores. El proyecto del argentino poco a poco se consolida, pero no termina de encantar a los aficionados.

IMAGO7