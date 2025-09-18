Guido Pizarro se deshace en elogios sobre Nahuel Guzmán: 'El mejor portero en la historia de la liga'

El director técnico de Tigres, Guido Pizarro, se llenó de elogios para su arquero, Nahuel Guzmán, después de que asegurara que es el mejor arquero en la historia de la Liga MX, luego de la destacada actuación de esta noche ante Chivas.

El 'Patón' se estableció como el villano de Chivas está noche al atajar un penal y al menos tres oportunidades que pudieron cambiar el rumbo del juego para el Guadalajara

"Nosotros tenemos, creo a mi manera de verlo, el mejor portero de la historia de esta liga y creo que los números lo avalan. No solamente los números, por lo que ha transmitido, por toda su carrera acá en México y, bueno, somos afortunados de tenerlo. Todavía le queda mucho recorrido para seguir agrandando esta marca y ojalá que lo podamos ayudar", señaló.

Al final, descartó que haya algún problema con el delantero y ex compañero de equipo, André-Pierre Gignac, por lo que confirmó la gravedad de su lesión, por lo que no pudo hacer el viaje a Guadalajara para el juego de esta noche.

"Con André tenemos una gran relación, nos conocemos hace mucho. Creo que tuvo el otro día un golpe en la rodilla; la verdad que venía de otra lesión de la que ya estaba muy bien. Ojalá que podamos tenerlo lo más pronto posible; es muy importante para nosotros, tanto dentro como fuera del campo, y ojalá que pueda estar bien lo antes posible para poder ayudar al equipo", concluyó.