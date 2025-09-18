¿Regresa a casa? Héctor Herrera se sincera sobre su retiro entre lagrimas y risas

El mediocampista mexicano Héctor Herrera habló sobre el final de su carrera profesional. El actual jugador del Toluca reconoció que el retiro ya ronda en su mente y no descartó colgar los botines con los Diablos Rojos, aunque confesó que le gustaría hacerlo en el Pachuca, club en el que debutó en la Liga MX.

A sus 35 años, Herrera admitió que es consciente de que le quedan pocos años como futbolista, y aunque no reveló cuantos años más quiere jugar, explicó que todavía disfruta el futbol, esta vez como mentor de los jóvenes.

Quiere regresar a Pachuca | MEXSPORT

“Soy consciente de la edad que tengo, del momento que tengo… no quiero jugar hasta que no pueda más y verme mal. Sé que me quedan pocos años y empiezo a verlo desde otro lugar: la banca, analizando, para después poder transmitirlo a los jugadores. Esa parte me gusta mucho”.

El veterano mediocampista agregó que su contrato con Toluca es por un año más, pero no descarta despedirse en Pachuca si recibe el visto bueno de Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca. “Me encantaría terminar aquí o en Pachuca, si es que el presi me perdona. Retirarme y estar tranquilo para después pensar bien qué hacer: entrenador, representante o simplemente disfrutar de la vida”.

Ya piensa en el retiro | mexsport

La etapa de Héctor Herrera en Toluca

Herrera regresó a la Liga MX en 2024 para reforzar a los Diablos Rojos, dejando atrás una carrera europea con Porto y Atlético de Madrid, además de su paso por la MLS con el Houston Dynamo. Actualmente es suplente bajo la dirección técnica de Antonio Mohamed, algo que asegura ya no le pesa como antes.

“En Porto o en Atlético me iba a casa llorando cuando no jugaba. Hoy lo veo distinto. Claro que me caliento porque todos queremos jugar, pero ahora lo disfruto igual, aunque entre poco o nada. Lo importante a mi edad es ayudar al grupo y verlos crecer”.

Disfruta de su nuevo rol | MEXSPORT

Tras llegar al equipo la temporada pasada, Herrera suma 23 partidos disputados para un total de 841 minutos. En este tiempo suma tan sólo dos asistencias. En caso de regresar a Pachuca como es su sueño, volvería a un club con el que jugó 55 partidos marcando dos goles y dando dos asistencias.