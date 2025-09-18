Liga MX: ¿Dónde y cuándo ver la Jornada 9 del Apertura 2025?

La Liga MX Apertura 2025 continúa con emociones al máximo y este fin de semana se disputa la Jornada 9, una fecha que podría ser clave para definir tanto la parte alta como la baja de la tabla de clasificación. Con el América vs Rayados y Pumas vs Tigres llevándose los reflectores del fin de semana.

La actividad arranca el viernes 19 de septiembre con cuatro partidos. El primero será el Necaxa vs Puebla a las 19:00 horas, un duelo en el que ambos buscan salir del fondo de la tabla. A la misma hora, en Ciudad Universitaria, se jugará el Cruz Azul vs Juárez, donde la Máquina quiere mantener el invicto y adueñarse del liderato del torneo.

Más tarde se medirán Mazatlán vs Atlas y Tijuana vs León, encuentros en los que equipos con inicios complicados intentarán acercarse al top 10; Xolos, comandados por Gilberto Mora, son los únicos de este bloque que pelean por meterse entre los cinco primeros.

Se llevan los reflectores | IMAGO7

Los partidos de la Jornada

El sábado 20 de septiembre la jornada continuará con el Pachuca vs Querétaro a las 17:00 horas. Más tarde llegará uno de los duelos más atractivo, Pumas vs Tigres, un clásico de felinos donde ambos clubes llegan con rachas sin derrotas, aunque la mayoría de estos partidos fueron empates. Un triunfo los afianzarían en la parte alta de la clasificatoria.

De manera simultánea, el Chivas vs Toluca promete intensidad, marcado por el historial reciente y la rivalidad de Alexis Vega y Jesús Angulo con el Rebaño Sagrado. La jornada sabatina cerrará con el esperado choque entre el Monterrey vs América a las 21:05 horas, un encuentro que podría definir al líder del torneo dependiendo de lo que haga Cruz Azul y lo que será una reiteración de la Final del Apertura 2024.

Llegan con rachas sin derrota | IMAGO7

Finalmente, el domingo 21 de septiembre se pondrá fin a la Jornada 9 con el Santos Laguna vs Atlético de San Luis a las 17:00 horas. Aunque ninguno de los dos equipos se encuentra en el fondo de la clasificación, tampoco han mostrado la regularidad necesaria para ser protagonistas.

Con partidos vibrantes y duelos directos por los primeros lugares, la Jornada 9 de la Liga MX Apertura 2025 se perfila como una de las más emocionantes del torneo.

