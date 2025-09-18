¿Pesa el estadio de Rayados para el América? Esta es la mala racha del equipo de Coapa

América en el Gigante de Acero. Este fin de semana llega un duelo espectacular entre América y Rayados en el Gigante de Acero, en el partido que parece ser el más destacado de esta jornada.

Este estadio se ha convertido en uno de los más complicados del futbol mexicano y para las águilas no ha sido la excepción. Si bien, Monterrey se le da al América cuando juega contra Tigres, no es igual ante la Pandilla.

América Tricampeón en el estadio de Monterrey | IMAGO7

El saldo de partidos del América jugando en el Gigante de Acero es el siguiente:

15 partidos

10 derrotas

3 empates

2 triunfos

Sin embargo, un empate del América les dio el título del Apertura 2024. Mientras que Rayados le ganó al América una final de CONCACAF, en aquel partido recordado por el error de Sebastián Cáceres.

Este es uno de los estadios que más se le complica al América en los últimos partidos, pues en 10 años visitando ese inmueble, solo han sacado dos victorias.

Final de Conacaf 2021 | IMAGO7

AMÉRICA SIN FIGURAS

Además, este partido podría complicarse para los de André Jardine puyes está confirmada la baja de Henry Martín por un esguince en la rodilla, mientras que Álvaro Fidalgo sigue en duda para tener participación en dicho compromiso.