Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la Jornada 9 Mazatlán vs Atlas?

La Liga MX llegó a su parte intermedia y varios equipos comenzaron a tomar forma, aunque otros se hundieron. Dos de los equipos que su torneo ha sido irregular son Atlas y Mazatlán, que se medirán en el comienzo de la Jornada 9.

Mazatlán perdió en su último partido ante Pumas, en el cual los últimos minutos fueron una hecatombe para los Cañoneros. El conjunto de Robert Dante Siboldi compitió ante los Universitarios, pero al final los Pumas se despacharon con dos goles en el agregado.

Mazatlán | IMAGO7

Atlas, por su parte, empató ante Santos Laguna en un gran partido en el Estadio Jalisco. El conjunto de Diego Cocca tuvo control en mayor parte del juego, sin embargo, una expulsión y un gol en el complemento los obligó a dividir puntos.

Último partido entre ambos

En el Clausura 2025, Mazatlán se llevó los tres puntos en una lluvia de goles en el Estadio El Encanto. La Jornada 13 fue testigo de ese duelo lleno de emociones, en el que los Cañoneros ganaron 3-2 a los Rojinegros.

Atlas | IMAGO7

¿Cuándo y dónde ver Mazatlán vs Atlas?