Gago ya piensa en el partido ante Chivas: "Es el juego más importante"

Necaxa venció por la mínima a Puebla, ahoran tendrán que visitar Guadalajara para jugar contra Chivas

Fernando Gago ya piensa en el partido ante Chivas
Fernando Gago ya piensa en el partido ante Chivas | MEXSPORT
Marcos Olvera García
20 de Septiembre de 2025

Este viernes, en el arranque de la jornada 9 del torneo Apertura 2025, Necaxa venció por la mínima a la Franja del Puebla, encuentro que los deja cerca de los lugares de Play-In antes de enfrentar a Chivas.

Los hidrocálidos se enfrentarán al rebaño este martes en la jornada doble de la Liga MX, y Fernando Gago (entrenador de Necaxa) ya piensa en el duelo ante su exequipo.

Gago volverá a Akron | MEXSPORT
Gago volverá a Akron | MEXSPORT

“Creo que el partido es más importante de lo que yo significo para este partido e independientemente de lo que yo haya vivido, que lo disfruté muchísimo en Guadalajara, disfruté muchísimo el proceso del club.

Acá lo importante es el partido que vamos a jugar y es en lo que nos vamos a enfocar”, aseguró el director técnico de los Rayos

Chivas juega este sábado, cuando se enfrenten a los Diablos Rojos del Toluca en el Estadio Akron.

Gago volverá a Akron | MEXSPORT

Gago volverá a Akron | MEXSPORT

TE PUEDE INTERESAR

Necaxa rompió la mala racha tras vencer a Puebla

Necaxa | 19/09/2025

Necaxa venció a Puebla y se acerca a los lugares de Play-In
Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver Necaxa vs Puebla?

Necaxa | 18/09/2025

Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver Necaxa vs Puebla?
Empate entre Necaxa y Juárez

Necaxa | 12/09/2025

Necaxa rescata el empate en casa ante Bravos de Juárez
Te recomendamos
Necaxa venció a Puebla y se acerca a los lugares de Play-In
Chivas
Necaxa
Liga MX

LO ÚLTIMO

 