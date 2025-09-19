Necaxa venció a Puebla y se acerca a los lugares de Play-In

Arrancó la jornada nueve del torneo Apertura 2025, donde los Rayos de Necaxa recibieron en el Estadio Victoria a La Franja del Puebla, equipos que buscaban romper la mala racha de resultados en el presente torneo.

Como si de una pelea de box se tratase, ambos equipos midieron fuerzas durante los primeros 45 minutos del partido, hasta que en el agregado, un error en la zaga poblana le terminó por dar el gol del triunfo al equipo de Fernando Gago.

Imágenes del Necaxa vs Puebla | IMAGO7

Corría el minuto 46 cuando Agustín Palavecino apareció por el costado de la derecha, metió el centro raso buscando una pierna que empujara el balón y la encontró cuando (queriendo rechazar el esférico) Franco Moyano terminó empujando la redonda en su propia portería.

Puebla, con los argumentos futbolísticos que tenía, buscó agobiar a la defensiva necaxista, que se replegó bien y quiso salir a matar a La Franja con contragolpes, aunque no tuvieron éxito en los últimos 45 minutos del partido.

Con este resultado, Necaxa sube a la onceava posición de la tabla general, rompiendo la racha de cinco partidos sin conocer la victoria, por su parte, Puebla mantiene la mala racha y continua en el último lugar de la clasificación del torneo Apertura 2025.

Esta semana habrá jornada doble, Necaxa visita a las Chivas Rayadas del Guadalajara, mientras Puebla recibe a los Tuzos de Pachuca, ambos partidos se jugarán el próximo martes a las 19:00 hrs.

