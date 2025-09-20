¡Sorpresas y regresos! Alan Cervantes y Alexis Gutiérrez apuntan a ser titulares vs Rayados

Los mexicanos van a ser los encargados de proteger y formar el medio campo de las águilas

Club América
Club América | IMAGO7
Aldo Martínez
20 de Septiembre de 2025

El duelo entre Rayados de Monterrey y las águilas del América es sin duda el más llamativo de la Jornada 9 del Apertura 2025, gracias a todas las estrellas que habrá en el terreno de juego por parte de ambos equipos, aunque todo parece indicar que los azulcremas harán algunos movimientos sobre la hora.

Equipo del América I IMAGO7

Cambios de último minuto

A solo unas horas del arranque entre los Rayados y las Águilas, todo indica a que los de Coapa tendrán que realizar un par de movimientos, esto debido a las bajas en el medio campo por las lesiones de Álvaro Fidalgo y Jonathan Dos Santos. Aunque el mexicano no estará disponible en unas semanas, el asturiano si se encontrará en la banca de este duelo.

Con información de Gibrán Araige, los jugadores Alan Cervantes y Alexis Gutiérrez serán los encargados de suplir estas bajas, obteniendo así el regreso a la titularidad para Cervantes y el regreso de Alexis con el América, ya que en este torneo el jugador no había tenido muchos minutos de juego.

Asimismo, otro cambio significativo es el de ‘La Pantera' Zúñiga, quien arrancará como el delantero titular, esto debido a la lesión de Henry Martín quien una vez más no se encuentra disponible por problemas musculares.

Alexis Gutiérrez I IMAGO7

Maximin sigue firme

Luego de sus actuaciones en sus primeros duelos con las Águilas, el francés, Allan Saint-Maximin, se mantiene como el extremo izquierdo titular del equipo, aunque dadas las circunstancias, el entrenador André Jardine, disponga de él en una posición diferente.

Maximin vs Chivas I IMAGO7

TE PUEDE INTERESAR

Cruz Azul no sabe lo que es perder en el Olímpico Universitario

Cruz Azul | 20/09/2025

¡Fortaleza Celeste! Cruz Azul no pierde como local desde que juega en CU
Fernando Guerrero critica protocolo de conmoción en el partido Necaxa vs Puebla

Puebla | 20/09/2025

Fernando Guerrero critica protocolo de conmoción en el partido Necaxa vs Puebla
Sebastián Jurado responde a los abucheos de la afición de Cruz Azul

Cruz Azul | 20/09/2025

Sebastián Jurado responde a los abucheos de la afición de Cruz Azul
Te recomendamos
Álvaro Morales minimiza liderato de Cruz Azul: "Si no son campeones habrá sido un desperdicio"
Futbol
Liga MX
Club América

LO ÚLTIMO

 