¡Sorpresas y regresos! Alan Cervantes y Alexis Gutiérrez apuntan a ser titulares vs Rayados

El duelo entre Rayados de Monterrey y las águilas del América es sin duda el más llamativo de la Jornada 9 del Apertura 2025, gracias a todas las estrellas que habrá en el terreno de juego por parte de ambos equipos, aunque todo parece indicar que los azulcremas harán algunos movimientos sobre la hora.

Equipo del América I IMAGO7

Cambios de último minuto

A solo unas horas del arranque entre los Rayados y las Águilas, todo indica a que los de Coapa tendrán que realizar un par de movimientos, esto debido a las bajas en el medio campo por las lesiones de Álvaro Fidalgo y Jonathan Dos Santos. Aunque el mexicano no estará disponible en unas semanas, el asturiano si se encontrará en la banca de este duelo.

Con información de Gibrán Araige, los jugadores Alan Cervantes y Alexis Gutiérrez serán los encargados de suplir estas bajas, obteniendo así el regreso a la titularidad para Cervantes y el regreso de Alexis con el América, ya que en este torneo el jugador no había tenido muchos minutos de juego.

Asimismo, otro cambio significativo es el de ‘La Pantera' Zúñiga, quien arrancará como el delantero titular, esto debido a la lesión de Henry Martín quien una vez más no se encuentra disponible por problemas musculares.

Alexis Gutiérrez I IMAGO7

Maximin sigue firme

Luego de sus actuaciones en sus primeros duelos con las Águilas, el francés, Allan Saint-Maximin, se mantiene como el extremo izquierdo titular del equipo, aunque dadas las circunstancias, el entrenador André Jardine, disponga de él en una posición diferente.

Maximin vs Chivas I IMAGO7