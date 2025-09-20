¡Fortaleza Celeste! Cruz Azul no pierde como local desde que juega en CU

El pasado viernes, cuando Cruz Azul recibió y venció a los Bravos de Juárez en el Estadio Olímpico Universitario, se alargó la racha de partido que, en calidad de local, el cuadro celeste tiene sin perder.

Los hoy dirigidos por Nicolás Larcamón han convertido el Olímpico Universitario en una verdadera fortaleza, aunque la racha viene desde el semestre pasado, cuando llegaron a Ciudad Universitaria tras abandonar el Estadio de la Ciudad de los Deportes.

Desde la llegada del conjunto celeste a Ciudad Universitaria, Cruz Azul tiene 19 partidos sin conocer la derrota, contando todas las competencias que ha jugado el equipo cementero.

El primer partido de Cruz Azul en CU fue en la jornada 1 del Clausura 2025, el cual empataron frente a los Rojinegros del Atlas, fue el comienzo de la buena racha, donde han ganado en 15 encuentros y han empatado solamente en cuatro ocasiones.

De esas victorias, cinco fueron en Concacaf Champions Cup, dos en la Liguilla del Clausura 2025, cinco en el torneo regular anterior y cuatro en el presente certamen.

En la jornada 14, como local administrativo, venció a los Pumas de la UNAM en el Estadio Cuauhtémoc.

Jornada 1 vs Atlas - Empate Jornada 3 vs Puebla - Empate Jornada 6 vs Pachuca - Victoria Concacaf Champions Cup vs Real Hope - Victoria Jornada 8 vs Querétaro - Victoria Jornada 11 vs Rayados - Empate Concacaf Champions Cup vs Seattle Sounders - Victoria Jornada 12 vs Atlético de San Luis - Victoria Concacaf Champions Cup vs América - Victoria Jornada 16 vs León - Victoria Concacaf Champions Cup vs Tigres - Victoria Cuartos de Final vs León - Victoria Semifinales vs América - Victoria Concacaf Champions Cup vs Vancouver Whitecaps - Victoria Jornada 1 vs Mazatlán - Empate Jornada 3 vs León - Victoria Jornada 5 vs Santos Laguna - Victoria Jornada 6 vs Toluca - Victoria Jornada 9 vs Juárez - Victoria

