¡Fortaleza Celeste! Cruz Azul no pierde como local desde que juega en CU

El equipo que hoy dirige Nicolás Larcamón llegó a Ciudad Universitaria el torneo anterior, donde no ha perdido como local

Cruz Azul no sabe lo que es perder en el Olímpico Universitario | MEXSPORT
Marcos Olvera García
20 de Septiembre de 2025

El pasado viernes, cuando Cruz Azul recibió y venció a los Bravos de Juárez en el Estadio Olímpico Universitario, se alargó la racha de partido que, en calidad de local, el cuadro celeste tiene sin perder.

Los hoy dirigidos por Nicolás Larcamón han convertido el Olímpico Universitario en una verdadera fortaleza, aunque la racha viene desde el semestre pasado, cuando llegaron a Ciudad Universitaria tras abandonar el Estadio de la Ciudad de los Deportes.

Desde la llegada del conjunto celeste a Ciudad Universitaria, Cruz Azul tiene 19 partidos sin conocer la derrota, contando todas las competencias que ha jugado el equipo cementero.

El primer partido de Cruz Azul en CU fue en la jornada 1 del Clausura 2025, el cual empataron frente a los Rojinegros del Atlas, fue el comienzo de la buena racha, donde han ganado en 15 encuentros y han empatado solamente en cuatro ocasiones.

De esas victorias, cinco fueron en Concacaf Champions Cup, dos en la Liguilla del Clausura 2025, cinco en el torneo regular anterior y cuatro en el presente certamen.

En la jornada 14, como local administrativo, venció a los Pumas de la UNAM en el Estadio Cuauhtémoc.

  1. Jornada 1 vs Atlas - Empate
  2. Jornada 3 vs Puebla - Empate
  3. Jornada 6 vs Pachuca - Victoria
  4. Concacaf Champions Cup vs Real Hope - Victoria
  5. Jornada 8 vs Querétaro - Victoria
  6. Jornada 11 vs Rayados - Empate
  7. Concacaf Champions Cup vs Seattle Sounders - Victoria
  8. Jornada 12 vs Atlético de San Luis - Victoria
  9. Concacaf Champions Cup vs América - Victoria
  10. Jornada 16 vs León - Victoria
  11. Concacaf Champions Cup vs Tigres - Victoria
  12. Cuartos de Final vs León - Victoria
  13. Semifinales vs América - Victoria
  14. Concacaf Champions Cup vs Vancouver Whitecaps - Victoria
  15. Jornada 1 vs Mazatlán - Empate
  16. Jornada 3 vs León - Victoria
  17. Jornada 5 vs Santos Laguna - Victoria
  18. Jornada 6 vs Toluca - Victoria
  19. Jornada 9 vs Juárez - Victoria
