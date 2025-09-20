Sebastián Jurado responde a los abucheos de la afición de Cruz Azul

Pese a la derrota por marcador de 3-2 ante Cruz Azul, Juárez salió con la cabeza en alto del Estadio Olímpico Universitario tras hacer un partido muy competitivo a La Máquina. Sebastián Jurado se tomó el tiempo de hablar ante los medios y el arquero de Bravos respondió a los abucheos que recibió de la afición celeste durante todo el partido.
Esta no es la primera vez que la afición de Cruz Azul se ensaña contra el portero mexicano, sin embargo, pese a ser abucheado cada vez que tocaba el balón durante todo el partido, Sebastián Jurado no tiene rencor ante los aficionados de Cruz Azul y le desea lo mejor a ellos y a la institución.
"No podemos agradarle a todo el mundo, eso es un hecho. Yo quiero mucho a la afición de Cruz Azul, quiero mucho a cada uno porque estuvieron siempre alentando. Cada uno tendrá sus razones para abuchear, es un estadio de futbol, es parte del deporte; a seguir a lo que viene y siempre desearle lo mejor a esa bonita afición", declaró Sebastián Jurado.
¿Por qué la afición de Cruz Azul abuchea a Sebastián Jurado?
El paso de Sebastián Jurado por Cruz Azul fue breve y estuvo marcado por malos momentos deportivos de la institución y pese a que cometió varios graves errores bajo el arco celeste, hay un partido que la afición jamás le perdonará: la goleada de 7-0 que América les propinó.