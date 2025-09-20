Sebastián Jurado responde a los abucheos de la afición de Cruz Azul

Pese a la derrota por marcador de 3-2 ante Cruz Azul, Juárez salió con la cabeza en alto del Estadio Olímpico Universitario tras hacer un partido muy competitivo a La Máquina. Sebastián Jurado se tomó el tiempo de hablar ante los medios y el arquero de Bravos respondió a los abucheos que recibió de la afición celeste durante todo el partido.

Juárez perdió 3-2 ante Cruz Azul | IMAGO7

Esta no es la primera vez que la afición de Cruz Azul se ensaña contra el portero mexicano, sin embargo, pese a ser abucheado cada vez que tocaba el balón durante todo el partido, Sebastián Jurado no tiene rencor ante los aficionados de Cruz Azul y le desea lo mejor a ellos y a la institución.

"No podemos agradarle a todo el mundo, eso es un hecho. Yo quiero mucho a la afición de Cruz Azul, quiero mucho a cada uno porque estuvieron siempre alentando. Cada uno tendrá sus razones para abuchear, es un estadio de futbol, es parte del deporte; a seguir a lo que viene y siempre desearle lo mejor a esa bonita afición", declaró Sebastián Jurado.

Afición de Cruz Azul abuchea a Jurado | IMAGO7

¿Por qué la afición de Cruz Azul abuchea a Sebastián Jurado?

El paso de Sebastián Jurado por Cruz Azul fue breve y estuvo marcado por malos momentos deportivos de la institución y pese a que cometió varios graves errores bajo el arco celeste, hay un partido que la afición jamás le perdonará: la goleada de 7-0 que América les propinó.

Goleada de América 7-0 a Cruz Azul | IMAGO7