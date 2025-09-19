¡Máquina aplastante! Cruz Azul hila su séptima victoria en fila tras derrotar a Juárez

Los dirigidos por Nicolás Larcamón tuvieron una noche movida en el Olímpico Universitario

Iliany Aparicio
19 de Septiembre de 2025

Cruz Azul sigue encendido. La Máquina Celeste de Nicolás Larcamón hiló su séptima victoria en fila dentro del Apertura 2025, luego de imponerse 3-2 a FC Juárez en el Estadio Olímpico Universitario, resultado que además mantiene al equipo invicto en el torneo.

Así fue el triunfo del Cruz Azul sobre Juárez 

El duelo arrancó con intensidad, pues apenas al minuto 1, Luka Romero adelantó a los cementeros tras una asistencia de Charly Rodríguez. No obstante, el cuadro fronterizo reaccionó pronto: Rodolfo Pizarro empató al 14’ y Raymundo Fulgencio dio la vuelta al marcador al 19’.

La respuesta de Cruz Azul no tardó. Gabriel “Toro” Fernández apareció al 23’ para marcar su tercer gol del campeonato y poner el 2-2. Antes del descanso, José Paradela devolvió la ventaja a los locales con el 3-2, firmando su segundo tanto en el torneo.

Cruz Azul mantiene racha y sigue invicto

En la segunda parte, Cruz Azul mantuvo la presión y generó más ocasiones, aunque un tanto de Erik Lira fue anulado por fuera de lugar. Con el paso de los minutos, Larcamón ajustó su esquema con los ingresos de Ignacio Rivero y Ángel Sepúlveda, logrando controlar el partido hasta el silbatazo final.

