Alvaro Angulo deja un mensaje claro: El partido contra Tigres no se puede perder

Uno de los refuerzos para Pumas en el Apertura 2025 fue Alvaro Angulo, quien en conferencia de prensa, ha dejado saber que se siente bastante cómodo en el equipo, además de saber la exigencia que su nuevo club busca en un torneo que ha tenido un inicio complicado.

A las declaraciones de la 'Pantera' se sumaron las de Pablo Bennevendo, dejando una conferencia exclusiva de laterales del equipo universitario.

Alvaro Angulo viste la camiseta 77 de Pumas | Imago7

Pumas obligado a ganar

El partido que Pumas tendrá que enfrentar en la Jornada 9 del Apertura 2025 es contra uno de los rivales que más se le han complicado a los de la UNAM en los últimos años, Tigres, situación de la cual ya está enterado Alvaro Angulo, quien tiene claro que este duelo se debe de ganar.

"Vienen dos semanas importantes para nosotros con rivales de un poco más de peso y donde Pumas tiene que demostrar lo que ha venido mostrando últimamente; seis partidos sin perder donde solamente hemos recibido tres goles, esperemos seguir por esa senda del triunfo y esa claridad en la parte defensiva", declaró el colombiano.

'Pantera' considera que a Pumas no le habían acompañado los resultados | Imago7

"Feliz, muy entusiasmado con lo que estamos viviendo, desde el principio se lo declaré al grupo que yo venía a pelear por cosas grandes. Lo más importante es la mentalidad, aquí todos estamos pensando lo mismo y por eso se están dando los resultados, agregó.

Todo Pumas en la misma sintonía

Otro de los jugadores que ha dado declaraciones previas a la Fecha 9 del actual campeonato fue Pablo Bennevendo, quien también sabe del trabajo que sus compañeros han tenido de la mano de Efraín Juárez.

"Mas que enfocarnos en ellos, debemos de enfocarnos en lo que tenemos que hacer nosotros tanto ofensiva como defensivamente para poder sacar un resultado positivo. Tenemos claro lo que tenemos que hacer y a lo que vamos a salir el fin de semana", destacó.

Bennevendo secundó las palabras de su compañero por las laterales | Imago7

"El equipo se ha sentido mejor con ellos dentro del campo (con los refuerzos); me parece que igualmente es parte del trabajo que vamos haciendo día a día, entrenamiento con entrenamiento, nos vamos entendiendo de mejor manera y se va notando con el paso de los partidos", sentenció.