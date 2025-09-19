‘La opción que le atraía era Monterrey’: Tato Noriega sobre supuesto 'robo' de Martial a Pumas

Dentro de la presentación de Anthony Martial como nuevo jugador del Monterrey en el Estadio BBVA, José Antonio Noriega, presidente deportivo del club fue cuestionado sobre las declaraciones por parte de la directiva de Pumas, respecto al fichaje del francés con Rayados, señalando que ya tenía un acuerdo con el equipo universitario y al final optó por llegar al equipo regiomontano.

Presentación de Martial en el BBVA | IMAGO7

“Para nosotros algo muy claro, teníamos como bien dijo Héctor la recomendación de Domè de acelerar las negaciones con Anthony y al estar nosotros de acuerdo dentro de las alternativas que teníamos fue por la que más empujamos.”

Presentación de Matrial en Monterrey | IMAGO7

Tenía ofertas de muchas partes

Además, ´Tato´ Noriega mencionó que el jugador francés no solo había sido contactado por los universitarios en el último periodo de fichaje, sino que el atacante tenía más ofertas de muchas otras partes del mundo.

“Fuimos avisados por parte de sus agentes que tenía muchas alternativas en diferentes partes del mundo y que estaba analizándolas, la opción que más les atraía era la de Monterrey y por eso está aquí.”