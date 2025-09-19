Anthony Martial es presentado y lanza contundente mensaje: 'Estoy listo para jugar'

Este viernes la directiva de Rayados comandada por el presidente del club José Antonio Noriega, y el director deportivo Héctor Lara presentaron oficialmente ante los medios de comunicación a Anthony Martial, quien fue acompañado por su familia.

El francés mencionó estar feliz de llegar a Rayados y al futbol mexicano. "Primero que nada este es un gran club en México, conozco muchos jugadores que han jugado aquí así que ha sido una decisión sencilla para mi. Espero hacer cosas buenas aquí."

"Saben que tengo calidad estoy aquí para ayudar al equipo, hacer todo lo posible para mantener al equipo en la cima y ganar el torneo a final de la temporada", agregó Martial.

Está listo para debutar

Además, comentó que se encuentra listo para hacer su debut este sábado ante las Águilas del América en el Estadio BBVA.

"Físicamente me siento muy bien porque estuve entrenando todos los días cuando estuve en Atenas así que me siento listo para jugar el día de mañana si así lo desea el entrenador", comentó Martial.

Dentro de la conferencia, José Antonio Noriega habló respecto a los comentarios de la directiva de Pumas, sobre el fichaje de Anthony Martial.

“Para nosotros algo muy claro, teníamos como bien dijo Héctor la recomendación de Domè de acelerar las negaciones con Anthony y al estar nosotros de acuerdo dentro de las alternativas que teníamos fue por la que más empujamos y fuimos avisados por parte de sus agentes que tenía muchas alternativas en diferentes partes del mundo y que estaba analizándolas, la opción que más les atraía era la de Monterrey y por eso está aquí”, sentenció ‘Tato’.