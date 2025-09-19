Figura de América sufre lesión y estará fuera por tiempo indefinido

A falta de unas horas para el encuentro entre América y Rayados de Monterrey, el conjunto de Coapa informó la baja por lesión de Jonathan dos Santos. Las Águilas comentaron por medio de sus redes sociales que el mediocampista de contención sufrió un desgarre del gemelo medial de su pierna derecha.

El exjugador del Villarreal y Barcelona no sólo se perderá el juego ante La Pandilla, sino que estará fuera por un tiempo indefinido. El cuadro azulcrema agregó que el regreso del mexicano será de acuerdo a su evolución.

Jonathan dos Santos | IMAGO7

Su última participación en el Clásico Nacional

'Jona' jugó sus últimos minutos en la Liga MX en el Clásico Nacional. El jugador americanista estuvo 21 minutos en el terreno de juego, aunque no pudo hacer mucho para evitar la caída de las Águilas ante Chivas.

De igual forma, Dos Santos tuvo participación en otros cuatro partidos, aunque en tres fue suplente y sumó muy pocos minutos. Su única titularidad del Apertura 2025 fue en el duelo ante Xolos de Tijuana, en el cual jugó 64 minutos.

Jonathan dos Santos | IMAGO7

Las lesiones con América

En el Clausura 2025, América informó de la baja de Jonathan dos Santos por una lesión en la rodilla. El jugador de las Águilas estuvo ausente por un tiempo, aunque tiempo después sufrió una recaída previo al Apertura 2025.