¿Cuánto pagará Dani Alves a Pumas tras resolución del TAS?

Pese a pedir 6 millones, los Universitarios solo recibirán 2.25 por parte del jugador

19 de Septiembre de 2025

Uno de los temas que más dio de qué hablar en los últimos días fue el caso de Dani Alves vs Pumas, luego de que el TAS fallará a favor del equipo mexicano, obligando al ex futbolista a dar un pago por rescindir su contrato.

¿Cuál será la cifra definitiva?

Desde el comienzo de la demanda, los Pumas de la UNAM solicitaron al TAS una indemnización de casi 6 millones de dólares, sin embargo, con la resolución del caso únicamente se destinarán 2.25 a los bolsillos del equipo de la Liga MX, según información de Claro Sports.

La organización también advirtió a Alves que se hará una interés del 5% por cada año, desde el anuncio oficial del pago hasta que termine la deuda, por o que los universitarios se verán beneficiados ya que incluso recibirán más de lo determinado por la FIFA.

“En consecuencia, en uso de la discreción otorgada por el Artículo 163(3) del COS, la Formación Arbitral reduce la cláusula penal pactada al monto de USD 2.250.000”, se lee en el comunicado del TAS

Con esta estipulación por parte de El Tribunal Arbitral del Deporte, la novela entre el brasileño y el club universitario llega su fin, luego de rescindir su contrato en 2023 después de que Alves recibió una acusación por violencia sexual en España.

