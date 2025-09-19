Martial vs Maximin: ¿Cuántas veces se enfrentaron y cómo está la balanza?

Los fichajes bomba que sorprendieron a la Liga MX; Anthony Martial y Allan Saint-Maximin, podrían tener su quinta duelo en la Jornada 9 del Apertura 2025, siendo el nuevo juego jugador de Rayados el que tiene los números a su favor.

Martial en entrenamiento con Rayados | @Rayados

¿Cuántas veces se han visto las caras en duelos oficiales?

Los franceses han compartido el terreno de juego en cinco ocasiones, con un saldo positivo para el de Rayados, teniendo tres victorias a su favor, un empate y solo una derrota ante el atacante azulcrema.

La primera vez que se enfrentaron fue en la temporada 2013/14, cuando Martial defendió los colores del Mónaco y ‘Maxi’ los del club que lo debutó, Saint Etienne; en dicho juego los rojiblancos se llevaron la victoria en un 2-1. Para su siguiente duelo en Ligue 1 las cosas acabaron en un 1-1, donde Martial marcó el del empate.

El tercer duelo llegó en Premier League, con Anthony como jugador del Manchester United y Maximin del Newcastle. En los primeros duelos, los Red Devil´s se llevaron los tres puntos, derrotando 3-1 y 4-1 en las temporadas 2020/21 y 2021/22.

Finalmente la única victoria para Allan Saint-Maximin, llegó en la temporada 2023, cuando ‘Las Urracas’ se impusieron con un 2-0, siendo ‘Maxi’ colaborador del segundo gol con una asistencia.

CAPTURA DE PANTALLA

Revancha inesperada

Tras poco más de dos años, sin que ninguno de los dos lo viera venir, las posibilidades de que vuelvan a compartir cancha se pueden hacer realidad el próximo sábado 20 de septiembre, desde el Estadio BBVA cuando los Rayados de Monterrey reciban a las águilas del América.

Maximin en la Liga mx | @ClubAmerica