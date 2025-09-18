¿Por qué James Rodríguez no estará ante Xolos? La ausencia que inquieta a la afición

El Club León tendrá que enfrentar un partido clave sin una de sus figuras estelares: James Rodríguez. El mediocampista colombiano no realizó el viaje a Tijuana para medirse ante Xolos en la Jornada 9 del Apertura 2025, un compromiso de alto voltaje en el que ambos equipos necesitan los puntos para mantenerse en la pelea por los puestos de liguilla.

La ausencia de James ha generado interrogantes entre la afición y los medios, ya que el club no emitió un parte médico ni explicó que se trate de una lesión. Apenas la semana pasada, el “10” cafetero sumó minutos frente a Tigres después de disputar las Eliminatorias de Conmebol con la selección colombiana. Su condición física, por lo tanto, no parecía ser un impedimento.

El periodista Paco Vela aportó claridad al asunto con una publicación en redes sociales que pronto se viralizó: “Difícil que James Rodríguez juegue en la cancha sintética del Estadio Caliente. Yo, en su lugar, tampoco hubiera puesto en riesgo una lesión y menos con el boleto de la Copa del Mundo en la mano. James no viajó a Tijuana”. Su mensaje confirma lo que muchos sospechaban: más que un problema médico, se trata de una decisión preventiva del propio jugador.

La polémica del pasto sintético en el Estadio Caliente

La cancha del Estadio Caliente, casa de los Xolos de Tijuana, es conocida por su superficie sintética, un tema que históricamente ha generado debate entre futbolistas y entrenadores. Muchos jugadores aseguran que este tipo de césped incrementa la posibilidad de lesiones, sobre todo musculares o de articulaciones, en comparación con el pasto natural.

James Rodríguez, consciente de que está frente a su última gran oportunidad de disputar una Copa del Mundo con Colombia, habría optado por no arriesgarse en un escenario que considera de alto riesgo. La decisión, aunque lógica desde la perspectiva del futbolista, abre un debate inevitable.

León viaja sin James, pero con la necesidad de sumar

Más allá de la ausencia del colombiano, León debe enfocarse en un duelo crucial. El equipo de Eduardo Berizzo marcha en la décima posición con 11 puntos, mientras que Xolos, dirigido por Sebastián “Loco” Abreu, ocupa el sexto lugar con 13 unidades. Una victoria en la frontera podría marcar la diferencia entre mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación o empezar a rezagarse en la tabla.

El plantel disponible incluye a jugadores como Jordi Cortizo, Óscar Jiménez, Iván Moreno y Alfonso Alvarado, quienes aparecen en las imágenes oficiales del viaje publicadas en redes sociales del club. La responsabilidad de generar fútbol recaerá en ellos, mientras James observa a la distancia y piensa en el gran objetivo que lo motiva: llegar en óptimas condiciones a la Copa del Mundo 2026.