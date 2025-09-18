Ramón Juárez para rato: América extiende el contrato del defensa

Continúan los movimientos en los terrenos de Coapa, esta vez, con una noticia que alegró a más de un seguidor americanista, pues el club hizo oficial que el central, Ramón Juárez, permanecerá en el club hasta el 2029, esto luego de aceptar una renovación de contrato.

Ramón Juárez en Coapa | @ClubAmerica

Cuatro años merecidos

El defensor de 24 años, fue parte de la generación histórica que levantó el Tricampeonato con las águilas, cumpliendo en todas las ocasiones que fue requerido; su calidad en la cancha encanto tanto a los aficionados que incluso pidieron que él fuera el nuevo central titular.

Acompañado del anuncio de su renovación, Ramon también dio una entrevista, asegurando que está viviendo un sueño con el equipo de sus amores y que si le hubieran contado antes, jamás lo habría creído.

“De niño veía los partidos del América y soñaba con jugar con ellos. Si al niño de 10 años le hubieras preguntado que iba a cumplir 100 partidos con el equipo de sus sueños es algo que difícilmente se puede concretar”, declaró un emocionado Ramón Juárez.

Ahora, consolidado como jugar del primer equipo, Juárez buscará luchar por esa anhelada parte en el 11 titular de André Jardine, ademá de ser uno de los favoritos para futuras capitanías.

@ClubAmerica