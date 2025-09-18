Cruz Azul vs Juárez: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 9 de la Liga MX?

Te presentamos todos los detalles de este emocionante encuentro del Apertura 2025

REDACCIÓN RÉCORD
18 de Septiembre de 2025

Cruz Azul y Juárez abrirán el telón de la Jornada 9 del Apertura 2025 con un partido que promete muchas emociones en el Estadio Olímpico Universitario.

La Máquina desea mantener el invicto y sumar su séptima victoria consecutiva para seguir peleando palmo a palmo con Rayados el liderato del torneo.

Además, La Máquina cuenta con un gran aliciente para este encuentro, ya que registra una marca perfecta enfrentando en casa a los fronterizos: seis triunfos en seis partidos disputados.

Por su parte, Bravos llega con confianza tras tres partidos sin conocer la derrota y luchando de lleno por los puestos de clasificación directa.

IMAGO7

¿Cuándo y dónde ver el Cruz Azul vs Juárez de la Jornada 9 del Apertura 2025?

Fecha: Viernes 19 de septiembre

Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión: Vix Premium

