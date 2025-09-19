Partidos de hoy 19 de septiembre de 2025

La Liga MX está de regreso y el Apertura 2025 llega a su punto medio. Este viernes arranca la Jornada 9 del torneo mexicano en el que ocho equipos tendrán actividad. Además, en la Fórmula 1 el fin de semana del Gran Premio de Azerbaiyán. Todo esto y más en la agenda deportiva de este viernes 19 de septiembre. A continuación te compartimos los partidos a seguir.

El Apertura continúa

Llegó el punto medio de la temporada regular. Ocho equipos abrirán la Jornada 9 del Apertura 2025, en el que se destaca la participación de Cruz Azul. La máquina se va a enfrentar a a Juárez en CU y en caso de ganar podría ser líder de la clasificatoria.

Además, Necaxa se medirá a Puebla, Tijuana a León y Mazatlán a Atlas. De todos estos equipos, sólo los Xolos están peleando por no sólo en la Liguilla sino que clasificar a Cuartos de Final automático.

Llegan al punto medio | IMAGO7

Más futbol mexicano

La Liga MX Femenil también verá actividad este viernes con dos partidos. Pumas buscará regresar a la senda de la victoria midiéndose ante Querétaro que llega como clara victima el partido. Poco de después del juego en el Querétaro Juárez se medirá a Tigres que quiere mantener el liderato del torneo.

Buscan volver a ganar | IMAGO7

Actividad de Fórmula 1

La Fórmula 1 por su parte, entra en la recta final de la temporada. Con McLaren asegurando tener ambos campeonatos, sólo queda ver si Piastri puede retener la ventaja sobre Norris. Para esto el australiano deberá tener una buena actuación en el GP de Azerbaiyán que comenzará con las prácticas libres este viernes.