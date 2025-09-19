“Es un partido de sueño” Alejandro Zendejas previo al partido entre América y Rayados

Alejandro Zendejas, aseguró que el próximo partido de Liga MX contra Rayados de Monterrey, es un sueño, ya que nunca se imaginó enfrentar a grandes figuras, aunque al final de cuentas es un partido de 11 contra 11 y todo se define en la cancha:

“Es un gran equipo, tiene grandísimos jugadores. En lo particular lo veo como en un partido de sueño, porque yo nunca me imaginé jugar contra estos grandes jugadores. Pero al final en la cancha somos 11 contra 11, pero siempre hay que respetar al rival”

Zendejas en el clásico nacional | IMAGO7

Además, compartió que el gran momento que está viviendo se debe a la confianza que le ha brindado el cuerpo técnico de André Jardine: “El momento que estoy viviendo es gracias a la confianza de los entrenadores y de los compañeros, porque con ellos son con quienes estoy en la cancha”.

Zendejas en duelo vs Atlas | IMAGO7

APOYO A HENRY

Por último, el '10' del América, habló sobre Henry Martín, quien es su amigo y a quien apoya en todo momento. Sabe que está pasando un momento complicado, pero espera que regrese lo antes posible a las canchas:

“Se abrió la posibilidad de tener el 10 y gracias a Dios me tocó tenerlo, yo trato de dar mi mayor esfuerzo en la cancha como lo he hecho estos 4 años. Sobre Henry, está pasando un momento muy duro, él sabe que lo estamos apoyando. Yo siempre le digo que tranquilo, que todo pasa, estamos aquí para apoyarlo, es nuestro capitán”.