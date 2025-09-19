América respalda a Henry Martín tras una nueva lesión

Las Águilas del América visitan la Sultana del Norte, en la fecha 9 del Apertura 2025, el conjunto azulcrema se mide a los Rayados de Monterrey que mantienen su racha de siete juegos al hilo con victoria.

Zendejas respalda a Henry Martín l IMAGO7

Previo al viaje a suelo norteño Alejandro Zendejas habló en conferencia de prensa y abordó la situación que vive Henry Martín con una nueva lesión, el seleccionado estadounidense dejó en claro su respaldo y resaltó su amistad con ‘La Bomba’.

“Henry pasa un momento duro, estamos para apoyarlo, es uno de mis amigos cercanos. Le digo que tranquilo, que todo pasa, estamos para apoyarlo”, resaltó el ‘10’ del América ante la reciente lesión del yucateco.

Zendejas aseguró que Henry no tiene que rendir cuentas porque le ha dado mucho al club y ahora es momento de darle el respaldo: “Él no debe mostrar nada a nadie, le ha dado muchísimo a este equipo y nos toca apoyarlo en este momento que pasa”.

Clásico Nacional l IMAGO7

Nueva lesión

Henry Martín sigue sin poder mantener constancia y ahora una nueva lesión se le ha presentado, el yucateco sufrió una lesión durante el entrenamiento, tras el partido ante las Chivas, y el equipo puntualizó que fue un esguince de rodilla izquierda”.

Otra lesión más

Es la cuarta lesión que sufrió el mexicano en este año, su continuidad ha sido obstaculizada tanto que únicamente ha tenido participación 12 partidos de un total de 27 con un suma de 675 minutos dentro del terreno de juego.



América l IMAGO7