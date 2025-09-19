América respalda a Henry Martín tras una nueva lesión

Zendejas habló sobre la situación que vive el delantero azulcrema

América respalda a Henry Martín
América respalda a Henry Martín | IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez
19 de Septiembre de 2025

Las Águilas del América visitan la Sultana del Norte, en la fecha 9 del Apertura 2025, el conjunto azulcrema se mide a los Rayados de Monterrey que mantienen su racha de siete juegos al hilo con victoria.

Zendejas respalda a Henry Martín l IMAGO7

Previo al viaje a suelo norteño Alejandro Zendejas habló en conferencia de prensa y abordó la situación que vive Henry Martín con una nueva lesión, el seleccionado estadounidense dejó en claro su respaldo y resaltó su amistad con ‘La Bomba’.

“Henry pasa un momento duro, estamos para apoyarlo, es uno de mis amigos cercanos. Le digo que tranquilo, que todo pasa, estamos para apoyarlo”, resaltó el ‘10’ del América ante la reciente lesión del yucateco.

Zendejas aseguró que Henry no tiene que rendir cuentas porque le ha dado mucho al club y ahora es momento de darle el respaldo: “Él no debe mostrar nada a nadie, le ha dado muchísimo a este equipo y nos toca apoyarlo en este momento que pasa”.

Clásico Nacional l IMAGO7

Nueva lesión

Henry Martín sigue sin poder mantener constancia y ahora una nueva lesión se le ha presentado, el yucateco sufrió una lesión durante el entrenamiento, tras el partido ante las Chivas, y el equipo puntualizó que fue un esguince de rodilla izquierda”.

Otra lesión más

Es la cuarta lesión que sufrió el mexicano en este año, su continuidad ha sido obstaculizada tanto que únicamente ha tenido participación 12 partidos de un total de 27 con un suma de 675 minutos dentro del terreno de juego. 
 

América l IMAGO7

TE PUEDE INTERESAR

Henry Martín: ¿Cuánto tiempo se ha perdido el delantero con América por lesiones?

América | 16/09/2025

Henry Martín: ¿Cuánto tiempo se ha perdido el delantero con América por lesiones?
Henry Martín sufre una nueva lesión

América | 16/09/2025

Henry Martín sufre una nueva lesión y estará fuera por tiempo indefinido
Las lesiones han marginado a Henry Martín de América en los torneos recientes

América | 16/09/2025

Las lesiones han marginado a Henry Martín de América en los torneos recientes
Te recomendamos
Cristiano Ronaldo explota contra periodista: "Los idiotas no entienden nada de futbol"
Liga MX
Club América

LO ÚLTIMO

 