Cristiano Ronaldo explota contra periodista: "Los idiotas no entienden nada de futbol"

El arribo de João Félix a Al Nassr ha causado un fuerte eco en el futbol internacional. El delantero portugués, de apenas 26 años, optó por dejar el balompié europeo tras una etapa de altibajos con el Atlético de Madrid y algunas cesiones, para sumarse al ambicioso proyecto de la liga saudí, donde ahora comparte vestuario con Cristiano Ronaldo.

¿Cuál fue la crítica a João Félix?

Sin embargo, la decisión del atacante no estuvo exenta de comentarios negativos. En el pódcast brasileño Chuveirinho, uno de sus panelistas cuestionó abiertamente el nivel actual de Félix y llegó a asegurar que no debería tener lugar en la selección de Portugal, argumentando que su rendimiento en los últimos años no ha estado a la altura.

Lejos de quedar como una opinión más, las palabras llegaron hasta el entorno de Cristiano Ronaldo, quien no dudó en intervenir. El capitán luso, siempre mediático y frontal, utilizó sus redes sociales para responder con dureza a quienes intentan desacreditar a su compatriota.

Cristiano Ronaldo defiende a João Félix

“Los idiotas no entienden nada de futbol, pero aun así dan sus opiniones”, publicó CR7 en referencia directa al debate en Brasil. Con esa frase, el astro portugués no solo defendió a Félix, sino que también envió un mensaje claro: confía en que su nuevo compañero podrá recuperar el protagonismo perdido.

El respaldo público de Cristiano refuerza la imagen de unidad dentro de Al Nassr y brinda un voto de confianza a Félix en su nuevo reto. Para el club saudí, contar con el apoyo del capitán de Portugal hacia su fichaje estrella también representa un impulso de ilusión para la afición, que espera ver a la dupla lusitana brillar en la presente temporada de la Saudi Pro League.

