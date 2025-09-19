Xabi Alonso empatiza con Diego Simeone tras el incidente en Anfield: 'Hace tiempo se salió de las manos

La Champions League regresó y con ello varias sorpresas en el mejor torneo de clubes del viejo continente. Sin embargo, una fotografía que se robó las miradas fue la 'pelea' entre Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, y un aficionado del Liverpool en Anfield; razón por la cual Xabi Alonso mostró su empatía con el entrenador Colchonero.

"No he tenido demasiados episodios pero en los campos de futbol hace tiempo que se ha ido de las manos esto", comentó el entrenador merengue en conferencia de prensa, la cual estuvo cargada de críticas por el episodio en Anfield.

Simeone | AP

De igual forma, Alonso agregó que situaciones como las del 'Cholo' no deberían ocurrir en un mundo ideal, sin embargo, ya es algo recurrente. "En un mundo ideal no tendríamos que sufrir esas situaciones. Yo no me quejo, no lo sufro demasiado, pero otros compañeros las sufren más y desgraciadamente hay que saber convivir con ello o te saca un poquito de la situación en la que tienes que estar más metido y se ven situaciones desagradables".

Su partido en LaLiga

Xabi Alonso dejó el tema de Simeone atrás y enfatizó sobre su encuentro liguero ante Espanyol. El oriundo de Tolosa enfatizó sobre el buen momento de los Periquitos, pero también comentó el gran estado de forma de los suyos.

"El Espanyol viene en muy buen momento, pero nosotros también estamos con buena energía para prolongar la fase en la que estamos. Será exigente, porque llegan en buen momento, pero estamos en casa. Debemos completar un partido bueno", agregó el Campeón del Mundo en 2010.

Xabi Alonso | AP