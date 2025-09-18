Argentina Sub-20 dio a conocer su lista para el Mundial sin Mastantuono ni Echeverri

Sin las joyas Franco Mastantuono y Claudio Echeverri por la negativa de sus clubes europeos a cederlos, Argentina apostó por un plantel con mayoría de futbolistas de la liga local para disputar el Mundial Sub20 de Chile.

FIFA no obliga a los clubes a liberar a los jugadores para la competencia de selecciones juveniles que se disputará del 27 de septiembre al 19 de octubre en la nación sudamericana.

Mastantuono no estará en el Mundial sub-20 | AP

Real Madrid no cedió a Mastantuono, la joya de 18 años que fichó en el último mercado de pases por una operación récord de más de 70 millones de dólares y que ya se ganó un lugar en el equipo dirigido por Xabi Alonso.

Mismo camino tomó el Bayer Leverkusen de Alemania con Echeverri, quien llegó en agosto cedido por el Manchester City.

La convocatoria de Argentina para el Mundial sub-20 | @Argentina

En contraste, los clubes locales firmaron hace un tiempo un compromiso con la Asociación del Futbol Argentino (AFA) para darle prioridad a los seleccionados.

Milton Delgado de Boca Juniors, Ian Subiabre de River Plate y Maher Carrizo de Vélez Sarsfield resaltan en el plantel confirmado este jueves por el entrenador Diego Placente. Los dos primeros son habituales suplentes, mientras Carrizo es la máxima figura del Fortín que disputa los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Ambos jugadores no fueron prestados por sus clubes | AP