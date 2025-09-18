¡Ya es factor! Lizbeth Ovalle brilla en la NWSL y aparece en el Once Ideal de la jornada

Lizbeth Jacqueline Ovalle, conocida como “La Maga”, ya empieza a brillar en el futbol estadounidense. Tras su fichaje récord por Orlando Pride, la transferencia más caras del futbol femenino mundial, la futbolista mexicana ya empieza a rendir cuentas en el campo. En la jornada 20 de la NWSL, Ovalle tuvo su primera titularidad y dejó claro que su adaptación va por buen camino: asistió en un gol clave para que su equipo igualara ante Bay FC.

El partido no fue sencillo: Orlando Pride tuvo que remar contra un marcador adverso y mostrarse insistente para rescatar al menos un punto. Ovalle, quien salió de Tigres UANL con gran cartel, no solo cumplió, sino que también se ganó un lugar en el Once Ideal de la semana, un reconocimiento a lo mejor de la jornada en la liga femenina estadounidense.

Vio su primera titularidad | X

Su desempeño destacado en la jornada 20

En su primera titularidad, Ovalle no defraudó. El momento más notorio llegó con un centro desde la banda derecha que puso en bandeja el empate para Ally Watt, quien cabeceó para igualar el marcador contra Bay FC. Esa asistencia demostró visión, buen toque y entendimiento del juego de equipo.

Más allá de la asistencia, su influencia se vio también en varios desbordes, en presionar al rival cuando Orlando perdía la posesión, en movimientos de ruptura que abrieron espacios y obligaron a Bay FC a ajustar su marca. Aunque no anotó, su presencia ofensiva fue inequívoca: generó opciones, ofreció soluciones y contribuyó al ritmo ofensivo del Pride.

Dio su primera asistencia | X

Lo que viene para Ovalle

Si bien el arranque ha sido bueno, los retos no faltan. En la NWSL, los calendarios suelen ser apretados, con viajes largos, partidos seguidos, diferentes condiciones meteorológicas y rivalidades que no perdonan errores. Mantenerse físicamente al nivel será uno de los grandes factores: la resistencia, los entrenamientos, la recuperación jugarán un papel clave.

Además, la parte mental tiene su importancia. Adaptarse a un nuevo entorno, convivir con expectativas altas —por el récord de transferencia, por lo que representa para México, por lo que ha mostrado sus primeros minutos— puede generar presión extra. Ovalle necesitará continuidad, confianza del cuerpo técnico, entendimiento cada vez más fino con sus compañeras y partidos en los que pueda brillar no solo asistiendo, sino también definiendo.

Busca seguir brillado | X

Por último, los aficionados y medios mexicanos estarán muy atentos. Cada aparición de Ovalle es seguida con lupa: si logra consolidarse, puede servir de inspiración para otras futbolistas mexicanas. También puede abrir más ojos hacia la liga mexicana y demostrar que los fichajes con gran inversión tienen sentido cuando la futbolista lleva consigo talento y compromiso.