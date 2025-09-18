Sporting goleó al club debutante de Champions, Kairat Almaty

La UEFA Champions League está de regreso y con ella los mejores clubes de Europa, quiene buscan conseguir la orejona o algunos en su defecto, lograr llegar lo más lejos posible en el torneo, sin embargo, hay un par de equipo que a diferencia de los demás, apenas hacen su debut en esta histórica competencia.

Debut amargo para el Kairat Almaty

Durante el duelo de la Jornada 1 en el Estadio Jose Alvalade, entre el Sporting Lisboa y el Kairat Almaty de Kazajistán, terminó en una goleada para los visitantes, dejando un sabor de debut amargo.

La fiesta empezó en Portugal al minuto 44, cuando antes de finalizar la primera mitad, Francisco Trincão, mandó un disparo colocado al palo izquierdo para hacer estallar la grada de los Leones.

Tres goles en tres minutos

El desastre llegó para los visitantes en la recta final del segundo tiempo, cuando desaciertos en la zona defensiva, sumados a un buen ataque del Sporting, consumaron tres goles en menos de cinco minutos. El primero de los tres llegó gracias a un nuevo disparo de Francisco Trincão, posteriormente, Quenda asistió a Alisson Santos quien gracias a un control dirigido y un disparo fuera del área, puso el 3-1.

La humillación llegó solo un minuto después del tercer gol de los locales, a través de una extraordinaria jugada individual de Quenda, que terminó en un potente disparo a la escuadra derecha y poniendo de esta manera el 4-0. Al final, la visita no quiso irse sin un último intento y en un gran centro de Ricardinho, el brasileño, Edmilson, descontó con una volea que puso el 4-1 final.

Tras este gran inicio, el Sporting podrá ir más tranquilo en su visita al Napoli. Por su parte, los debutantes, Kairat Almaty, tendrán que ajustar su estrategia y prepararse de mejor manera para su siguiente duelo ante el imponente, Real Madrid.

