‘Fue un error ir al Fenerbahce’ Mourinho explota contra su ex equipo

El nuevo técnico del Benfica mencionó su disgusto al estar en la liga turca

José Mourinho en su regreso a Benfica
José Mourinho en su regreso a Benfica | @ SLBenfica
Aldo Martínez
18 de Septiembre de 2025

José Mourinho se llevó los reflectores en los últimos días, esto gracias a que se anunció que se convertiría en el nuevo entrenador de las águilas del Benfica, ahora tras hacerse oficial y durante su presentación, el estratega confesó los ‘errores’ que cometió en decisiones pasadas.

Presentación de Mourinho | @SLBenfica

Sin muchas opciones en el banquillo

Durante la conferencia de prensa en su presentación, ‘Mou’ contó el cambio que siente como entrenador y como persona, asegurando que entendió la lección al tomar malas decisiones en su paso.

“Metí la pata muchas veces, pero me fue bien. En cuanto al ruido mediático, soy muy bueno protegiéndome. No tengo tiempo para preocuparme por lo externo. Quien me elogie o me critique no va a cambiar mi vida. Cometí un error al ir al Fenerbahçe, pero lo di todo hasta el último día”, declaró el técnico.

“En mi anterior club, las cosas eran fáciles. Quería jugar con cuatro, pero el club fichó a cinco jugadores al día siguiente de mi marcha. Mientras estuve allí, era imposible jugar con cuatro defensas cuando el equipo tenía siete centrales y solo un extremo”, concluyó.

Mourinho como entrenador de Fenerbahce | @Fenerbahce

La salida de José Mourinho del Fenerbahce causó mucha polémica ya que las cosas parecían ir bien, llegando incluso a pedir algunos refuerzos, ahora gracias a las declaraciones del mismo, se sabe que la relación con la directiva no siempre fue fuerte, situación que al final causó su despido.

@SLBenfica

TE PUEDE INTERESAR

Luis Díaz aclara sus rumores y su 'acercamiento' con Barcelona en el último mercado de fichajes

Internacionales | 18/09/2025

Luis Díaz aclara rumores y 'acercamientos' con Barcelona en el último mercado de fichajes
Heung-min Son consigue su primer hat-trick en MLS en victoria de LAFC sobre Real Salt Lake

Futbol Internacional | 18/09/2025

Heung-min Son consigue su primer hat-trick en MLS en victoria de LAFC sobre Real Salt Lake
Argentinos se quejan de la posición de su Selección en el Ranking FIFA

Futbol Internacional | 18/09/2025

Aficionados argentinos explotan tras descenso de su selección en el Ranking FIFA
Te recomendamos
Rodrigo Huescas debutó en Champions League: ¿Cuántos mexicanos han jugado el torneo europeo?
Futbol

LO ÚLTIMO

 