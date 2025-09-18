‘Fue un error ir al Fenerbahce’ Mourinho explota contra su ex equipo

José Mourinho se llevó los reflectores en los últimos días, esto gracias a que se anunció que se convertiría en el nuevo entrenador de las águilas del Benfica, ahora tras hacerse oficial y durante su presentación, el estratega confesó los ‘errores’ que cometió en decisiones pasadas.

Presentación de Mourinho | @SLBenfica

Sin muchas opciones en el banquillo

Durante la conferencia de prensa en su presentación, ‘Mou’ contó el cambio que siente como entrenador y como persona, asegurando que entendió la lección al tomar malas decisiones en su paso.

“Metí la pata muchas veces, pero me fue bien. En cuanto al ruido mediático, soy muy bueno protegiéndome. No tengo tiempo para preocuparme por lo externo. Quien me elogie o me critique no va a cambiar mi vida. Cometí un error al ir al Fenerbahçe, pero lo di todo hasta el último día”, declaró el técnico.

“En mi anterior club, las cosas eran fáciles. Quería jugar con cuatro, pero el club fichó a cinco jugadores al día siguiente de mi marcha. Mientras estuve allí, era imposible jugar con cuatro defensas cuando el equipo tenía siete centrales y solo un extremo”, concluyó.

Mourinho como entrenador de Fenerbahce | @Fenerbahce

La salida de José Mourinho del Fenerbahce causó mucha polémica ya que las cosas parecían ir bien, llegando incluso a pedir algunos refuerzos, ahora gracias a las declaraciones del mismo, se sabe que la relación con la directiva no siempre fue fuerte, situación que al final causó su despido.

@SLBenfica