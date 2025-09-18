Aficionados argentinos explotan tras descenso de su selección en el Ranking FIFA

En la última actualización, la Albiceleste bajó algunos puestos y ya no es líder

Argentinos se quejan de la posición de su Selección en el Ranking FIFA
Argentinos se quejan de la posición de su Selección en el Ranking FIFA | AP
David Torrijos Alcántara
18 de Septiembre de 2025

Con la última actualización del Ranking FIFA, Argentina cayó hasta el tercer puesto, para que España tomara el primero y Francia el segundo. Las nuevas posiciones no agradaron en el país sudamericano, y los aficionados se manifestaron en contra.

AP

España desplaza a Argentina en Ranking FIFA

España registra 1,875.37 puntos, luego de sus dos victorias en la última Fecha FIFA. Los mismos triunfos obtuvo Francia y cuenta con 1,870.92 unidades. La albiceleste perdió frente a Ecuador, y eso influyó para caer en el Ranking.

Los aficionados se quejaron en redes sociales y consideran que el Ranking FIFA no tiene sentido, ya que Argentina es la Selección que ostenta la Copa del Mundo, además de ser una de las más constantes durante la clasificatoria a la próxima justa en 2026.

¿Qué dijeron los aficionados argentinos sobre el Ranking FIFA? 

“Cómo hacen ese Ranking, que nos falta, la copa intergaláctica??”, “Si no hubiésemos ganado el mundial y las copas America donde estaríamos????”, “Llegamos a perder o empatar algún amistoso y Bélgica nos va a sobrepasar aunque también pierdan, no tengo ningún tipo de dudas”, fueron algunas de las opiniones de los aficionados.

CAPTURA

Sin embargo, la FIFA toma en cuenta cada resultado de los parones internacionales, es por ello que tras los resultados de los últimos compromisos, Argentina descendió algunos puestos, mientras que otras Selecciones aprovecharon para escalar.

CAPTURA

TE PUEDE INTERESAR

Bayern Múnich y Chelsea firman un duelo vibrante en Champions League

Futbol Internacional | 17/09/2025

Bayern Múnich y Chelsea firman un duelo vibrante en Champions League
PSG inicia su defensa como campeón de Champions League aplastando en casa a Atalanta

Futbol Internacional | 17/09/2025

PSG inicia su defensa como campeón de Champions League aplastando en casa a Atalanta
Thuram guía al Inter con un doblete y amarga el estreno del Ajax en la Champions

Internacionales | 17/09/2025

Thuram guía al Inter con un doblete y amarga el estreno del Ajax en la Champions
Te recomendamos
Palmeiras vence a River Plate en el Más Monumental, aunque la serie sigue en el aire
Futbol
FIFA

LO ÚLTIMO

 