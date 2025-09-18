Aficionados argentinos explotan tras descenso de su selección en el Ranking FIFA

Con la última actualización del Ranking FIFA, Argentina cayó hasta el tercer puesto, para que España tomara el primero y Francia el segundo. Las nuevas posiciones no agradaron en el país sudamericano, y los aficionados se manifestaron en contra.

España desplaza a Argentina en Ranking FIFA

España registra 1,875.37 puntos, luego de sus dos victorias en la última Fecha FIFA. Los mismos triunfos obtuvo Francia y cuenta con 1,870.92 unidades. La albiceleste perdió frente a Ecuador, y eso influyó para caer en el Ranking.

Los aficionados se quejaron en redes sociales y consideran que el Ranking FIFA no tiene sentido, ya que Argentina es la Selección que ostenta la Copa del Mundo, además de ser una de las más constantes durante la clasificatoria a la próxima justa en 2026.

¿Qué dijeron los aficionados argentinos sobre el Ranking FIFA?

“Cómo hacen ese Ranking, que nos falta, la copa intergaláctica??”, “Si no hubiésemos ganado el mundial y las copas America donde estaríamos????”, “Llegamos a perder o empatar algún amistoso y Bélgica nos va a sobrepasar aunque también pierdan, no tengo ningún tipo de dudas”, fueron algunas de las opiniones de los aficionados.

Sin embargo, la FIFA toma en cuenta cada resultado de los parones internacionales, es por ello que tras los resultados de los últimos compromisos, Argentina descendió algunos puestos, mientras que otras Selecciones aprovecharon para escalar.

