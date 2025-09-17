Palmeiras vence a River Plate en el Más Monumental, aunque la serie sigue en el aire

Palmeiras fue, vio y venció, el equipo brasileño necesito de 45 minutos para vencer a River Plate en el Más Monumental, aunque la serie se complicó sobre el cierre del primer partido de los Cuartos de Final de Copa Libertadores.

El equipo dirigido por Abel Ferreira jugó por nota los primeros 45 minutos del encuentro, Gustavo Gómez abrió el marcador apenas a los seis de tiempo corrido, en lo que le dolió a River toda la primera mitad: El balón parado.

River fue afortunado, Palmeiras falló un par de acciones claras frente al arco de Franco Armani, un balón se estrelló en el poste de Lucas Evangelista y la defensa evitó más de una vez el segundo gol del rival, aunque Vitor Roque consiguió ampliar la diferencia al minuto 41.

Con los cambios que hizo Marcelo Gallardo, River Plate se metió al juego y le complicó la serie a Palmeiras, el cuadro millonario se acomodó mejor, presionó arriba al equipo brasileño y dejaron descansar a Armani en la segunda mitad.

Una jugada polémica, que pudo haber sido sancionada como penal en contra de Palmeiras, terminó en fuera de juego tras la revisión del VAR, antes de que Lucas Martínez Quarta pusiera el gol que metió a River en la eliminatoria.

En el agregado, Miguel "Colibrí" Borja tuvo una acción que fue desviada por la defensa brasileña, que bien pudo haber sido el tanto del empate de River Plate. La serie se definirá en el Allianz Parque el próximo miércoles 24 de septiembre.

