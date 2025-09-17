¡Se volvió loco! DIego Simeone se encaró con la afición del Liverpool y se fue expulsado

Regresó la UEFA Champions League, con ella todo el drama y pasión por el deporte más hermoso del mundo, aunque no siempre las emociones son positivas y pueden jugar en contra, tal como sucedió con el entrenador argentino, Diego Simeone.

@Atleti

Doble golpe en Anfield

Durante el duelo de la Jornada 1 entre el Liverpool y el Atlético de Madrid, el entrenador del equipo colchonero tuvo un altercado con la gente en las gradas de Anfield, situación que terminó por costarle una tarjeta roja.

Aquí vemos la seriedad y madurez de cholo simeone, INEXISTENTE 😂 pic.twitter.com/fIY03siaZ1 — . (@ferrr_008) September 17, 2025

Ya expulsado y con la orden de retirarse del campo, Simeone se careo con la grada local y se dijeron de todo, incluso la guardia del estadio tuvo que retirar al estratega, situación que lo mandó furioso al vestir.

Al final, el Atlético de Madrid se fue con una agónica derrota ante el equipo del Liverpool, aunado a la expulsión de su entrenador, por lo que el equipo tendrá que darle vuelta a la pagina pronto ya que tiene un compromiso de LaLiga el fin de semana.

Derrota del Atlético de Madrid I @Atleti