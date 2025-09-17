River Plate vs Palmeiras EN VIVO Copa Libertadores Cuartos de Final Ida

El Estadio Monumental de Núñez es de un choque de alto voltaje entre River Plate y Palmeiras, en el partido de Ida por los Cuartos de Final de la Copa Libertadores 2025. La expectativa es enorme en Buenos Aires, donde el público ‘millonario’ se prepara para vivir una jornada que puede marcar el rumbo de la serie frente a uno de los rivales más temibles del continente.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo llega con la moral en alto, respaldado por una racha de 12 partidos invicto entre la Liga Profesional Argentina y la Copa Argentina. No pierde desde su duelo ante Inter de Milán en el Mundial de Clubes, un antecedente lejano que contrasta con su presente arrollador: River es líder del grupo B del torneo local con 18 puntos, superando por dos unidades a Deportivo Riestra. Sin embargo, el DT deberá resolver cómo cubrir las ausencias de cinco futbolistas clave, entre ellos Germán Pezzella y Gonzalo ‘Pity’ Martínez.

Palmeiras, en tanto, atraviesa un gran momento en Brasil. El equipo de Abel Ferreira ocupa el tercer lugar del Brasileirao con 46 puntos, apenas cuatro por debajo de Flamengo. En el camino hacia estos Cuartos de Final dejó en el camino a Universitario de Deportes con un contundente 4-0 global. La única baja confirmada es la de Paulinho por problemas físicos, lo que le permite contar con figuras como Vitor Roque, Gustavo Gómez y José ‘Flaco’ López, piezas fundamentales en su esquema ofensivo.

El historial entre ambos equipos refleja lo equilibrado de esta rivalidad: ocho enfrentamientos, con tres triunfos para Palmeiras, dos para River y tres empates. La última vez que se cruzaron fue en 2021, cuando los argentinos ganaron 2-0 en San Pablo, pero quedaron eliminados por el resultado global de 3-2. Hoy, cuatro años más tarde, vuelven a encontrarse en la Libertadores con la misma ambición: seguir en carrera hacia la gloria continental.