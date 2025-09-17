Santiago Giménez recibe palabras de apoyo de Rafael Leao por sequía goleadora en Milan

El arranque de temporada ha sido bastante complicada para Santiago Giménez; incertidumbre sobre su permanencia en el equipo y una sequía goleadora son los factores que tienen al 'Bebote' viviendo uno de los peores momentos de su carrera en Europa. Sin embargo, dentro del vestidor Milan el delantero del Tri ha sido respaldado y Rafa Leao da unas palabras de aliento para 'Santi'.

Santi Giménez recibe apoyo en Milan | AP

Santiago Giménez realizó una publicación en Instagram de la más reciente victoria del AC Milan sobre el Bolonia donde lamentablemente el mexicano una vez más se fue en blanco, pero el detalle especial está en el comentario que realizó Rafael Leao, quien le dio palabras de aliento y aseguró que se vendrá una buena racha goleadora para 'El Bebote'.

"Vas a hacer muchos goles pronto"

Comentario de Rafa Leao | IG: sant.gimenez

El comentario de Leao tiene cerca de 4 mil interacciones, que en su gran mayoría son de usuarios mexicanos lo cuales agradecen al futbolista portugués el respaldo que le da a Santi en el equipo rossoneri, pues Leao es uno de los jugadores de más peso en la plantilla.

Santi Giménez sin goles en la temporada

Hasta el momento Santiago Giménez aún no ha marcado su primer gol de la temporada con el AC Milan. 'Santi' ha corrido con 'mala fortuna' y le han anulado dos anotaciones por posición adelantada y tras los primeros cuatro partidos del año futbolístico, apenas registra una asistencia en Coppa Italia, mientras que en Serie A está completamente en blanco.

Giménez aún no marca gol en la temporada | AP