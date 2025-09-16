Así fue el golazo del mexicano Obed Vargas ante el Inter de Miami de Messi

Obed Vargas sigue brillando en la MLS hoy, sin embargo, su nivel no fue suficiente para poder evitar la derrota. Inter Miami cobró venganza ante Seattle Sounders y los venció en la Major League Soccer para seguir soñando con el primer puesto en la conferencia.

Miami llegó al duelo ante Seattle con la misión de olvidar la dolorosa derrota en la Leagues Cup hace dos semanas y, de la mano de su capitán y jugador estrella Lionel Messi, lo consiguieron. Las Garzas se llevaron la victoria 3-1 en casa para llegar a 49 puntos, ocho menos que el líder Philadelphia pero con tres partidos menos.

Comandó el triunfo | AP

Messi comandó el triunfo

Bastaron 12 minutos para que Inter Miami se hiciera presente en el marcador. Lionel Messi aprovechó un error en la salida de Seattle para asistir a Jordi Alba quien, tras un largo pique, apareció sin marca dentro del área y venció al portero Frei.

Poco antes del medio tiempo el defensor español le devolvió el favor al argentino. El 10 apareció dentro del área tras un centro raso de Alba y de primera intención definió para poner el 2-0. Ya en el segundo tiempo apareció Ian Fray para poner el 3-0.

Fueron las figuras | AP

Obed recortó distancias

Obed vargas, quien en la Final de Leagues Cup fue una de las grandes figuras del partido volvió a aparecer para poner el 3-1. El mexicano apareció dentro del área para definir un centro de Morris y recortar distancias al minuto 69. Desafortunadamente no fue suficiente para evitar la derrota. Con esta anotación el joven de 20 años llegó a seis intervenciones de gol en el torneo.

Obed slots it home to put us on the board! 🇲🇽 pic.twitter.com/OJ71wsSpbt — Seattle Sounders FC (@SoundersFC) September 17, 2025

No pudo evitar la derrota | AP