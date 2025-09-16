"Era un equipo engorroso": Guille Franco analizó la rivalidad de la Selección Mexicana con Argentina

Como un equipo engorroso. Así definió Guillermo Franco, dos veces mundialista con la Selección Mexicana, al Tri y consideró que esa es la razón detrás del "pique" que existe con la Selección Argentina.

En entrevista con el Diario Olé, el exdelantero dio su opinión sobre la historia entre ambos equipos. Y consideró que, si bien México no tiene un historial favorable contra la Albiceleste, es un rival complicado.

"Hay una pica. Creo que se dio porque México es una selección complicada, incluso me tocó tener muchos compañeros que estaban en la Selección Argentina y me acuerdo que no querían cruzarse con México, pero tocó muchas veces", declaró.

Guille Franco consideró que México se le complica a Argentina | MEXSPORT

Dos Mundiales definieron la rivalidad

Franco refirió a las Copa Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, pues desde su perspectiva fue curioso que tuvieran que enfrentarse en Octavos de Final dos veces consecutivas. "Yo decía: “Justo Argentina, ¿por qué?”. México era un equipo engorroso, pesado y no era fácil".

"La verdad es que no les ganamos nunca, pero siempre fueron partidos complicados", y consideró que en ambas ocasiones el encuentro se definió de manera circunstancial o por errores. "En 2006 si no hacía el gol Maxi (Rodríguez), que de espaldas la clavó en un ángulo, terminábamos yendo a penales".

Franco recordó las dos veces que se enfrentó a la Albiceleste | MEXSPORT

"Y en 2010 estábamos manejando el partido y llegó un gol en fuera de juego muy claro y después un error en defensa que se la terminan regalando al Pipita Higuaín para que haga el 2-0", finalizó.

¿Cómo le ha ido a México contra Argentina?

De acuerdo con datos de Transfermarkt, en 28 compromisos en común, el combinado azteca solo ha ganado dos: un amistoso en 1990 por marcador 2-0, y en la Fase de Grupos de la Copa América 2004, con marcador 1-0.

A cambio son 16 victorias para la Albiceleste y diez empates. El enfrentamiento más reciente fue el de la Copa Mundial Qatar 2022, en Fase de Grupos, y que finalizó 2-0 con goles de Lionel Messi y Enzo Fernández.

Guille Franco consideró que sí hay rivalidad | MEXSPORT