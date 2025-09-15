Charlyn Corral y Lizbeth Ovalle fueron nominadas a mejor jugadora de la concacaf

La Concacaf dio a conocer la lista final de nominadas al premio Jugadora del Año 2024/2025, y México cuenta con dos representantes de lujo, Charlyn Corral y Jacqueline “Jackie” Ovalle.

Las futbolistas de Pachuca Femenil y Orlando Pride comparten nominación con estrellas internacionales como Melchie Dumornay (Haití), Emily Fox (Estados Unidos), Lindsey Horan (Estados Unidos) y Khadija Shaw (Jamaica).

Fueron nominadas al premio | X

Representación mexicana

Charlyn Corral continúa escribiendo su nombre con letras doradas en el futbol femenil. En la última temporada, Charlyn Corral fue pieza clave para que Pachuca conquistara su primer título de liga y sus números goleadores la consolidaron como una de las artilleras más destacadas a nivel mundial. Además, su desempeño le valió el regreso a la Selección Mexicana Femenil.

Por su parte, Jacqueline Ovalle brilló en 2025 como la gran referente ofensiva de Tigres, con quienes fue subcampeona de la Copa de Campeones W Concacaf. Meses después, protagonizó un traspaso histórico al Orlando Pride de la NWSL, donde busca consolidarse en el futbol internacional. También ha sido determinante con la Selección Mexicana, convirtiéndose en una de las jugadoras más queridas por la afición.

Sigue siendo figura mundial | MEXSPORT

El proceso de votación

El premio a Mejor Jugadora de la Concacaf se definirá a través de la votación de entrenadores y capitanes de las selecciones nacionales, periodistas especializados y aficionados de toda la región.

Con estas nominaciones, tanto Corral como Ovalle confirman el crecimiento del futbol femenil mexicano y su impacto en el plano internacional.

Ha brillado en liga y selección | MEXSPORT