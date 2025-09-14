¡Directo al Puskas! Golazo de Charlyn Corral en la goleada de Tuzas a Centellas

Pachuca es uno de los mejores equipos del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, además de ser las campeonas actuales. En la Jornada 11 pudieron conseguir una victoria más de la mano de su goleadora y máxima anotadora del torneo, Charlyn Corral, quien anotó en cuatro ocasiones; sin embargo, la manufactura del cuarto gol ha comenzado a darle la vuelta al mundo.

Charlyn Corral es la mejor goleadora del torneo | Imago7

Gol de alta calidad

En el minuto 86, cuando el partido se encontraba 4-0 a favor de las Tuzas, fue entonces que por la banda de la derecha vino un lateral con rumbo a Charlyn Corral, quien recibió de gran manera, para posteriormente girar dentro del área acomodándose a su pierna zurda, mismo perfil con el que sacó un impresionante disparo completamente angulado para poner las cifras definitivas en el duelo.

El festejo dentro del Estadio Hidalgo fue bastante efusivo, pues con el resultado favorable 'Las Diosas del Viento' se mantienen en la segunda posición del certamen con 26 puntos, solo dos debajo de Tigres, el líder general.

Charlyn, la mejor del Apertura

La exjugadora del Atlético de Madrid es la mejor goleadora del Apertura 2025 después de 11 jornadas con 14 goles, tres más que su máxima perseguidora Aerial Chavarín, delantera de Cruz Azul.

La cifra de goles que ha conseguido Corral la ha logrado en menos minutos que su rival norteamericana, pues mientras que la cementera ha anotado 11 goles en 814 minutos disputados, Charlyn ha metido 14 en solo 700.

Tremenda actuación de la '9' de las Tuzas | Imago7