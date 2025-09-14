Antonio Contreras tras victorias de Chivas sobre América en ambas ramas: "La capital es rojiblanca"

Tras las dos victorias de Chivas sobre América en ambas categorías, el director técnico del Rebaño Femenil, Antonio Contreras, no dudó en repetir que "la capital es rojiblanca". Asimismo, aseguró que Guadalajara fue superior a las Águilas desde el minuto uno hasta el final del encuentro en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Chivas se ha llevado el resultado a favor en ambas ramas | Imago7

Repercusión en sus palabras

En duelo correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2025, Chivas se llevó el Clásico Nacional Femenil. Aunado a esto, en la categoría varonil también triunfó el equipo tapatío con resultado de 1-2 un día previo. Con esta seguidilla de victorias, el estratega español hizo referencia a sus palabras de hace unos meses y volvió a decir que "la capital es rojiblanca" tras estas victorias del Rebaño.

"Hace unos meses yo me sentí aquí y se rieron de mí cuando dije que la capital era rojiblanca. Bueno, pues yo creo que lo puedo volver a decir hoy que la capital es rojiblanca. Ayer lo vimos y hoy también. Lo voy a repetir una vez más para todos por si alguien no se ha enterado, la capital es rojiblanca y arriba las Chivas", comentó con efusividad.

Contreras ha ganado por primera vez a América en liga | Imago7

Superioridad tapatía

Sobre el encuentro de esta tarde, Contreras se dijo orgulloso de su equipo, pues asume que fue superior al América durante todo el partido. Asimismo, señaló que al salir con línea de cuatro, pudo sorprender al estratega del América, Ángel Villacampa, pues cree que no se esperaban a un equipo ofensivo como el que se presentó en este juego.

"Me voy contento, hoy mi equipo ha hecho un partidazo desde el minuto uno. Ninguno de los equipos se ha dado por vencido, Chivas nunca se metió atrás, creo que también sorprendimos al rival por cómo salimos a en todo momento fuimos superiores en todo el partido. Hoy tengo la suerte de que el equipo y todos creen en mi", agregó.