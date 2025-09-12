¡De último momento! América anuncia nuevo fichaje

Pese a que el Apertura 2025 está por cruzar la mitad del calendario, algunos equipos continúan reforzando sus filas, tal es el caso del Club América, quien sorprendió en un comunicado donde anuncian una nueva incorporación.

América Femenil I IMAGO7

Cada vez más ‘superpoderosas’

Annia Mejía, defensa central de 29 años, fue anunciada como nueva jugadora del América Femenil, proveniente de las Bravas de Juárez. La noticia se dio a través de un video publicado en las redes sociales del club, en este se ve una videollamada con la jugadora, la cual promete dar todo en la cancha.

“Hola, mi nombre es Annia Mejía, defensa central. Estoy muy contenta de formar parte de este gran club y con ganas de conocerlos. Mi superpoder es darlo todo en la cancha”, comentó la jugadora en su video de presentación.

Central. Superpoderosa. Águila. 🔥



¡Annia Mejía llega al Club América! 💙💛 pic.twitter.com/uTdHGA4Q9m — Club América Femenil (@AmericaFemenil) September 13, 2025

Con este anuncio, las Águilas cierran sus filas para el Apertura 2025, donde además de Mejia, también sumaron un par de incorporaciones en la plantilla de Coapa, por lo que una vez más se espera que sean una de las máximas contendientes al título.

Actualmente las jugadoras dirigidas por Ángel Villacampa desfilan en el segundo lugar de la Liga MX, unicamente abajo de las ‘amazonas’ por diferencia de goles, cerrando uno de los mejores comienzos en la era del entrenador.

Annia Mejía contra su nuevo equipo I IMAGO7