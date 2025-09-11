¿Cuál es el balance histórico del América Femenil vs Chivas Femenil?

Este jueves, con el empate 1-1 comenzó la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, en la cual uno de los partidos más esperados será el Clásico entre América y Chivas. Será un compromiso clave para las aspiraciones de ambos clubes con miras a acercarse a la clasificación a Liguilla.

Las Águilas llegan tras perder el liderato en la Jornada 10, con el empate 2-2 ante Atlético San Luis. Mientras que el Rebaño se reencontró con el triunfo y se impuso 1-2 en la visita a León, en un duelo importante para mantenerse en zona de clasificación. Sin embargo, ahora tendrán un grande desafío en su visita a Ciudad de México.

Chivas y América volverán a enfrentarse en esta jornada | IMAGO 7

América, con dominio en enfrentamientos recientes

Debido al formato de la Liga MX Femenil, el Clásico Nacional se celebró por primera vez en Fase Regular hasta el Apertura 2019, cuando Chivas se impuso 4-2 en el Estadio Akron. De hecho, en temporada regular, las rojiblancas han ganado cinco de once enfrentamientos, por cuatro victorias de las Águilas y dos empates.

Sin embargo, si se consideran los juegos de Liguilla, el balance es por completo favorable a las de Coapa. En total, América y Chivas se han enfrentado nueve veces en Fiesta Grande y el Rebaño solo salió adelante en la primera: en las Semifinales del Apertura 2017, con una victoria 6-4 en el marcador global; desde entonces, las Águilas han avanzado en cada serie disputada.

Por lo que, en total entre juegos de Fase Regular y Liguilla, han coincidido en 29 partidos, con seis triunfos para el conjunto tapatío, ocho empates, y 15 victorias para las azulcremas. El último triunfo de Chivas fue en el Clausura 2024, 2-1 en Guadalajara; mientras que en su última visita al Estadio Ciudad de los Deportes las rojiblancas cayeron por goleada 7-0.

El último Clásico en CDMX lo ganó América por goleada | IMAGO 7

Balance histórico entre América y Chivas Femenil

Apertura 2019: Chivas 4-2 América | Estadio Akron

Guardianes 2020: Chivas 1-2 América | Estadio Akron

Guardianes 2021: América 2-4 Chivas | Estadio Azteca

Apertura 2021: Chivas 2-1 América | Estadio Akron

Clausura 2022: América 1-2 Chivas | Estadio Azteca

Apertura 2022: Chivas 2-2 América | Estadio Akron

Clausura 2023: América 2-0 Chivas | Estadio Azteca

Apertura 2023: América 2-1 Chivas | Estadio Azteca

Clausura 2024: Chivas 2-1 América | Estadio Akron

Apertura 2024: América 7-0 Chivas | Estadio Ciudad de los Deportes

Clausura 2025: Chivas 1-1 América | Estadio Jalisco

La última victoria de Chivas fue en el Clausura 2024 en casa | IMAGO 7

Balance entre América y Chivas Femenil en Liguilla

APERTURA 2017 (Semifinales)

Ida: Chivas 4-2 América | Estadio Chivas

Vuelta: América 2-2 Chivas | Estadio Azteca

APERTURA 2019 (Cuartos de Final)

Ida: Chivas 0-2 América | Estadio Akron

Vuelta: América 1-0 Chivas | Coapa

GUARDIANES 2020 (Cuartos de Final)

Ida: América 1-0 Chivas | Coapa

Vuelta Chivas 2-2 América | Estadio Akron

APERTURA 2021 (Cuartos de Final)

Ida: América 2-1 Chivas | Estadio Azteca

Vuelta: Chivas 0-0 América | Estadio Akron

APERTURA 2022 (Semifinales)

Ida: América 3-1 Chivas | Estadio Azteca

Vuelta: Chivas 3-3 América | Estadio Akron

APERTURA 2023 (Semifinales)

Ida: Chivas 2-2 América | Estadio Akron

Vuelta: América 2-1 Chivas | Estadio Azteca

CLAUSURA 2024 (Cuartos de Final)

Ida: Chivas 0-2 América | Estadio Akron

Vuelta: América 4-1 Chivas | Estadio Azteca

APERTURA 2024 (Cuartos de Final)

Ida: Chivas 1-4 América | Estadio Akron

Vuelta: América 3-2 Chivas | Estadio Ciudad de los Deportes

CLAUSURA 2025 (Semifinales)

Ida: 2-2 América | Estadio Akron

Vuelta América 2-0 Chivas | Estadio Ciudad de los Deportes

América llega con un balance favorable al Clásico Nacional | IMAGO 7