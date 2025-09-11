¿Cuál es el balance histórico del América Femenil vs Chivas Femenil?

Este jueves, con el empate 1-1 comenzó la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, en la cual uno de los partidos más esperados será el Clásico entre América y Chivas. Será un compromiso clave para las aspiraciones de ambos clubes con miras a acercarse a la clasificación a Liguilla.
Las Águilas llegan tras perder el liderato en la Jornada 10, con el empate 2-2 ante Atlético San Luis. Mientras que el Rebaño se reencontró con el triunfo y se impuso 1-2 en la visita a León, en un duelo importante para mantenerse en zona de clasificación. Sin embargo, ahora tendrán un grande desafío en su visita a Ciudad de México.
América, con dominio en enfrentamientos recientes
Debido al formato de la Liga MX Femenil, el Clásico Nacional se celebró por primera vez en Fase Regular hasta el Apertura 2019, cuando Chivas se impuso 4-2 en el Estadio Akron. De hecho, en temporada regular, las rojiblancas han ganado cinco de once enfrentamientos, por cuatro victorias de las Águilas y dos empates.
Sin embargo, si se consideran los juegos de Liguilla, el balance es por completo favorable a las de Coapa. En total, América y Chivas se han enfrentado nueve veces en Fiesta Grande y el Rebaño solo salió adelante en la primera: en las Semifinales del Apertura 2017, con una victoria 6-4 en el marcador global; desde entonces, las Águilas han avanzado en cada serie disputada.
Por lo que, en total entre juegos de Fase Regular y Liguilla, han coincidido en 29 partidos, con seis triunfos para el conjunto tapatío, ocho empates, y 15 victorias para las azulcremas. El último triunfo de Chivas fue en el Clausura 2024, 2-1 en Guadalajara; mientras que en su última visita al Estadio Ciudad de los Deportes las rojiblancas cayeron por goleada 7-0.
Balance histórico entre América y Chivas Femenil
- Apertura 2019: Chivas 4-2 América | Estadio Akron
- Guardianes 2020: Chivas 1-2 América | Estadio Akron
- Guardianes 2021: América 2-4 Chivas | Estadio Azteca
- Apertura 2021: Chivas 2-1 América | Estadio Akron
- Clausura 2022: América 1-2 Chivas | Estadio Azteca
- Apertura 2022: Chivas 2-2 América | Estadio Akron
- Clausura 2023: América 2-0 Chivas | Estadio Azteca
- Apertura 2023: América 2-1 Chivas | Estadio Azteca
- Clausura 2024: Chivas 2-1 América | Estadio Akron
- Apertura 2024: América 7-0 Chivas | Estadio Ciudad de los Deportes
- Clausura 2025: Chivas 1-1 América | Estadio Jalisco
Balance entre América y Chivas Femenil en Liguilla
APERTURA 2017 (Semifinales)
Ida: Chivas 4-2 América | Estadio Chivas
Vuelta: América 2-2 Chivas | Estadio Azteca
APERTURA 2019 (Cuartos de Final)
Ida: Chivas 0-2 América | Estadio Akron
Vuelta: América 1-0 Chivas | Coapa
GUARDIANES 2020 (Cuartos de Final)
Ida: América 1-0 Chivas | Coapa
Vuelta Chivas 2-2 América | Estadio Akron
APERTURA 2021 (Cuartos de Final)
Ida: América 2-1 Chivas | Estadio Azteca
Vuelta: Chivas 0-0 América | Estadio Akron
APERTURA 2022 (Semifinales)
Ida: América 3-1 Chivas | Estadio Azteca
Vuelta: Chivas 3-3 América | Estadio Akron
APERTURA 2023 (Semifinales)
Ida: Chivas 2-2 América | Estadio Akron
Vuelta: América 2-1 Chivas | Estadio Azteca
CLAUSURA 2024 (Cuartos de Final)
Ida: Chivas 0-2 América | Estadio Akron
Vuelta: América 4-1 Chivas | Estadio Azteca
APERTURA 2024 (Cuartos de Final)
Ida: Chivas 1-4 América | Estadio Akron
Vuelta: América 3-2 Chivas | Estadio Ciudad de los Deportes
CLAUSURA 2025 (Semifinales)
Ida: 2-2 América | Estadio Akron
Vuelta América 2-0 Chivas | Estadio Ciudad de los Deportes