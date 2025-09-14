Con doblete de Castro, Chivas gana su "segundo" Clásico del fin de semana ante América

La Capital se pintó de Rojiblanco. Chivas Femenil confirmó la supremacía en este fin de semana y venció 0-2 al América en el Estadio Ciudad de los Deportes. Con una actuación estelar de Denise Castro, Guadalajara extendió la mala racha de las Águilas en el Apertura 2025 y logró escalar varias posiciones de cara a la Liguilla.

En la primera mitad, ningún equipo tenía un dominio abrumador, sin embargo, las visitantes aprovecharon una de sus primeras aproximaciones en ataque para ponerse al frente. Luego de una gran jugada por la banda derecha, Denise Castro fue asistida y al borde del área, de primera intención, remató de manera precisa al ángulo, para así vencer a Sandra Paños a pesar de su vuelo y poner el 0-1 en el marcador.

Castro fue la figura del partido | MEXSPORT

Y cuando parecía que la pizarra se iba a ir con ese resultado al medio tiempo, Guadalajara tuvo una oportunidad que no dejó pasar. Luego de un gran pase filtrado de Caro Jaramillo, nuevamente Denise Castro quedó sola frente al arco rival y definió de manera correcta para hacer el 0-2, anotar su primer doblete en la Liga MX Femenil y también estrenarse en lo que fue su primer Clásico Nacional.

Chivas hizo un gran partido en su visita a las Águilas | MEXSPORT

Para la segunda parte, con las pocas opciones que tenía en la banca debido a las lesiones, Ángel Villacampa modificó en busca de emparejar el resultado. De inicio, el estratega sacó a Arantza Segura y Kimberly Rodríguez, para así darles entrada tanto a Bruna Villamala como a Jordan Brewster. Sin embargo, el accionar en el terreno de juego era el mismo y salvo un disparo al travesaño, las Águilas no tuvieron otras opciones de gol importantes.

Con este resultado, América ligó su tercer juego seguido de Liga MX sin ganar y ya bajaron a la segunda posición de la Tabla General tras sumar 25 puntos en 11 jornadas. Por otro lado, Chivas escaló lugares y llegó al sexto puesto con 20 unidades.

El Rebaño logró una importante victoria ante América | MEXSPORT