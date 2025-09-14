Ángel Villacampa tras derrota de América Femenil ante Chivas: “Es un día de luto”

Tras perder ante Chivas 0-2 en el Estadio Ciudad de Deportes, el director técnico de América Femenil, Ángel Villacampa, confesó que duele mucho la derrota y la calificó como un “día de luto”. De igual manera, afirmó que esta tarde su equipo no estuvo fino, sin embargo, confía en que las Águilas le darán vuelta a la situación y lanzó un desafío al decir que espera enfrentar al Guadalajara en Liguilla.

Tras caer en la Jornada 11 del Apertura 2025, el estratega español dejó en claro que la derrota debe quedar olvidada ya, pues este jueves tendrán un duelo decisivo ante Pachuca en la CONCACAF W Champions Cup. Asimismo, dijo que esta derrota será un aprendizaje para cerrar el torneo de la mejor forma y llegar de buena manera a la Liguilla.

Chivas se llevó el Clásico | IMAGO7

“Hoy duele, estamos muy molestas, estamos muy lejos de la versión que queremos dar. Faltan seis partidos para ubicarnos bien en la tabla y prepararnos lo mejor posible para la Liguilla que vamos a tener, pero hoy es un mal día, un día de luto, un día negro un día malo, del cual tenemos que aprender mucho, pero sobre todo prepararnos y limpiarnos rápido por la importancia de ese partido”, declaró el estratega español.

Lamentó el resultado | IMAGO7

Sobre la rivalidad ante Chivas, el técnico español dijo que en Clásicos previos habían sacado triunfos importantes, sin embargo, dejó en claro que hoy su equipo estuvo lejos de su mejor versión. Aún así, lanzó el rato y afirmó que espera encontrase al Guadalajara en la Liguilla del futbol mexicano femenil, para así tener su revancha.

“Hoy no hemos estado nada, nos ha faltado agresividad, de contundencia, de actitud. Estamos muy imprecisas con el balón. Duele más, es un Clásico. Nosotras siempre habíamos vivido los Clásicos con muchas situaciones de victorias, de grandes resultados, de resultados muy abultados en el Akron y acá, pero hoy no hemos mostrado nada. Pero lo bueno que tiene esto es que ojalá nos veamos pronto en Liguilla y a ver cómo queda el Clásico”, apuntó.