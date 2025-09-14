América vs Chivas EN VIVO Clásico Nacional Liga MX Femenil Apertura 2025

REDACCIÓN RÉCORD
14 de Septiembre de 2025

¡Ya son dos! 

Polémica en el Estadio Ciudad de los Deportes, pero el Rebaño ya lo gana por dos. Se repite la combinación Jaramillo-Castro y la delantera firma el segundo con un punterazo dentro del área. La jugada fue muy apretada por posible fuera de lugar, pero las silbantes lo dieron por válido. 

¡Golazo de Chivas! 

El Rebaño se adelanta con un disparo al ángulo por parte de Denise Castro, después de un pase de Carolina Jaramillo. Sin respuesta se quedó Sandra Paños y ya lo ganan las Chivas al minuto 24. 

¡Listas las 22 protagonistas de el Clásico de México!

@ClubAmericaFemenil
@ChivasFemenil

Salen a calentar los equipos

Jana Gutiérrez en América I @AmericaFemenil

Vestidor listo para las locales

Las Chivas llegan al terreno de juego

¡Llegan las superpoderosas al Ciudad de los Deportes!

Este domingo, el Estadio Ciudad de los Deportes será sede de una nueva edición del Clásico Nacional en la Liga MX Femenil.

América llega al compromiso como sublíder del torneo y con la oportunidad de retomar la cima a falta de solo seis fechas para la Liguilla.

Por su parte, Chivas es octavo y se encuentra en la zona de pelea por clasificar a la siguiente fase, por lo que será un duelo vital.

 

